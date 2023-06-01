На территории Омской области есть немало бюджетных баз отдыха, куда можно поехать на сутки-двое или на несколько дней летом как одному человеку, так и с детьми либо в компании единомышленников. Варианты для проживания предлагаются разные — от палаток и домиков на двоих до номеров со всеми удобствами или коттеджей на 8–12 человек стоимостью, соответственно, от 200 до 2500–3000 рублей в сутки.