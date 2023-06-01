Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На территории Омской области есть немало бюджетных баз отдыха, куда можно поехать на сутки-двое или на несколько дней летом как одному человеку, так и с детьми либо в компании единомышленников. Варианты для проживания предлагаются разные — от палаток и домиков на двоих до номеров со всеми удобствами или коттеджей на 8–12 человек стоимостью, соответственно, от 200 до 2500–3000 рублей в сутки.
Услуги и возможности, предоставляемые базами отдыха, примерно одинаковы: спортплощадки, прогулки верхом на лошадях, катание на квадроциклах, экскурсии, сауна или баня, бассейн, игровые площадки для детей, мангальные зоны. Также при наличии рядом с базой водоема гости могут заняться рыбной ловлей, покататься на лодках или катамаранах или понежиться на пляже.
Как правило, большинство услуг оплачиваются отдельно, однако в ряде случаев их стоимость может входить в цену проживания — например, пользование бассейном, рыбалка, посещение детьми игровых зон и другие.
Среди недорогих мест для проведения отпуска или выходных в Омской области популярностью у отдыхающих пользуются базы отдыха, расположенные возле поселка Политотдел в Любинском районе и в 36 километрах от Омска в Кормиловском районе.
Люди, приезжающие летом на базы отдыха с детьми, влюбленные парочки или большие группы гостей любят селиться в отдельно стоящих домиках, расположенных, как правило, в лесу или на прибрежной линии. Возле таких домиков часто можно увидеть мангальную площадку или беседку, нередко присутствуют и парковочные места.
Бунгало или коттеджи могут быть рассчитаны как на двоих-троих, так и на компании до десяти-двенадцати человек. Цена на проживание в них составляет 600–800 рублей в сутки и выше, в зависимости от количества спальных мест и сопутствующих услуг.
Как правило, заселение в отдельные домики есть на большинстве баз отдыха. Особенно хорошо жители и гости Омской области отзываются о базах, находящихся возле деревни Зотино в Кормиловском районе и у поселка Артын в Муромцевском районе региона.
Рыбалка возможна в большинстве мест для отдыха летом, расположенных на берегу реки, озера или водохранилища. Как правило, эта услуга бесплатна, за исключением ловли рыбы в специально отведенных местах на рыболовных базах. В последнем случае можно приобрести право на вылов рыбы как на час-два, так и на несколько дней, а цена может зависеть также от объема улова.
Из числа организованных мест для отдыха, где можно посидеть у воды с удочкой, у отдыхающих популярны база на берегу бывшего русла Иртыша — старицы, неподалеку от поселка Красный Яр в Любинском районе, а также база на берегу реки Иртыш возле поселка Чернолучье Омского района Омской области.
Бассейном оборудованы многие базы отдыха летом. Он может быть крытым, уличным или при сауне — в последнем случае за пользование искусственным водоемом может взиматься дополнительная плата, включенная в стоимость посещения парной. Пространство у бассейнов на открытом воздухе часто оборудуется шезлонгами и лежаками, а для детей могут быть устроены лягушатники и водные горки.
Например, база отдыха возле дачного поселка Чернолучье Омской области предлагает гостям сразу два бассейна — крытый с гидромассажем и на свежем воздухе. Популярностью у россиян пользуется и база с бассейном у села Красноярка в Омском районе региона.
Игровые детские зоны предусмотрены на всех базах отдыха летом, куда можно приезжать с детьми. В основном пользоваться ими можно бесплатно, за исключением дополнительных услуг, которые оплачиваются отдельно: аттракционов, развлечений в виде рафтинга и других.
В этой категории у отдыхающих популярны база у деревни Корниловка в Кормиловском районе Омской области, где есть не только детская площадка, но и детский бассейн, а также парк-отель возле поселка Чернолучье в Омском районе региона.