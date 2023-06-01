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Антикоррупционной комиссией в Омской области теперь руководит Виталий Хоценко

1 июня 2023, 09:07
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора также стал председателем координационного совета по науке и наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня Омской области.

В Омской области 31 мая изменился состав сразу нескольких комиссий и советов. Председателем комиссии по координации работы по противодействию коррупции, координационного совета по науке и наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня Омской области стал врио губернатора Виталий Хоценко. Экс-губернатора Александра Буркова при этом исключили из этих структур.

В антикоррупционную комиссию помимо Хоценко вошел Николай Ратушный, который 3 апреля 2023 года стал новым начальником антикоррупционного управления (это, кстати, первое кадровое назначение Хоценко в качестве врио губернатора).

Состав координационного совета по науке пополнили новый министр образования Иван Кротт и первый зампред омского правительства Дмитрий Ушаков.

Ушакову теперь предстоит заседать и в наблюдательном совете научно-образовательного центра. Он стал заместителем председателя в этом совете.

Напомним, что в 20-х числах мая Хоценко также обзавелся новыми полномочиями и стал главой антитеррористической комиссии.

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#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Комиссия#Коррупция#Назначение#Политика#Иван кротт#Дмитрий Ушаков#Новости#Омск#Омская область#Юлия Истомина
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