Антикоррупционной комиссией в Омской области теперь руководит Виталий Хоценко

В Омской области 31 мая изменился состав сразу нескольких комиссий и советов. Председателем комиссии по координации работы по противодействию коррупции, координационного совета по науке и наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня Омской области стал врио губернатора Виталий Хоценко. Экс-губернатора Александра Буркова при этом исключили из этих структур.