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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Аномальная жара, бесплатный концерт и анонс акции по уборке города. Омск сегодня

1 июня 2023, 13:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичей предупредили об аномальной июньской жаре

В ближайшие дни омичей ждет аномальная жара. Воздух прогреется до 36 градусов тепла. Гидрометцентр РФ опубликовал долгосрочный прогноз на июнь. Синоптики сообщили, что в среднем температура в регионе ожидается +18 градусов, что на 1,4 градус выше нормы. Днем в июне температура воздуха составит +20… +25, но бывает и похолодание до +10… +15, ночью — +10…+15 градусов. В среднем на территории Омской области выпадет 55 мм осадков (норма для июня). Отметим, что первый месяц лета считается самым солнечным месяцем в году. Солнечное сияние длится — 317 часов.

Месяц пекла. Гидрометцентр РФ сообщил об аномальной июньской жаре в Омской области
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Новость №2. Ольга Бузова пригласила омичей на свой бесплатный концерт в парк «Вокруг Света»

В субботу, 3 июня, с 11 часов утра в парке «Вокруг Света» начнутся праздничные мероприятия. В этот день исполнится ровно год со дня открытия новой развлекательной площадки в городе. Масштабный концерт начнется вечером. В своих соцсетях Ольга Бузова уже пригласила омичей «попеть и потанцевать». Помимо Ольги Бузовой на празднике выступит группа «Градусы» и ведущие «Бригады У». Кроме того, гостей ждут интерактивы, презентация новых аттракционов и серия театрализованных выступлений.

«Потанцуем и попоем». Ольга Бузова пригласила омичей на свой бесплатный концерт
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Новость №3. Мэр Шелест анонсировал новую акцию по уборке Омска

Сегодня, 1 июня, в Омске стартовала новая акция по уборке города. Сергей Шелест уточнил, что акция пройдет под слоганом «Кто, если не мы». Уборкой займутся активисты, сотрудники подведов, самой мэрии, окружных администраций, комитетов территориального общественного самоуправления. В порядок начнут приводить прилегающие к подведомственным учреждениям горадминистрации территории, различные общественные пространства, а также объекты, которые благоустроили в рамках нацпроекта «Формирование городской комфортной среды».

«Кто, если не мы». Мэр Омска Шелест анонсировал новую акцию по уборке города
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