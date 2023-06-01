Аномальная жара, бесплатный концерт и анонс акции по уборке города. Омск сегодня

В ближайшие дни омичей ждет аномальная жара. Воздух прогреется до 36 градусов тепла. Гидрометцентр РФ опубликовал долгосрочный прогноз на июнь. Синоптики сообщили, что в среднем температура в регионе ожидается +18 градусов, что на 1,4 градус выше нормы. Днем в июне температура воздуха составит +20… +25, но бывает и похолодание до +10… +15, ночью — +10…+15 градусов. В среднем на территории Омской области выпадет 55 мм осадков (норма для июня). Отметим, что первый месяц лета считается самым солнечным месяцем в году. Солнечное сияние длится — 317 часов.