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Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания

1 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI
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Муниципалитет располагает только одним жилым помещением для временного проживания, в то время как в районе в настоящий момент 4 многоквартирных дома уже признали аварийными.

Муниципалитет Омского района через суд обязали создать маневренный жилищный фонд. Иск подала прокуратура после проверки исполнения жилищного законодательства в районе.

В ведомстве установили, муниципалитет располагает только одним жилым помещением для временного проживания, в то время как в районе в настоящий момент 4 многоквартирных дома уже признали аварийными. В переселении нуждается 38 человек.

Суд требования о создании фонда удовлетворил. За исполнением решения проследят в прокуратуре.

Ранее Город55 сообщал, что сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. В муниципальную собственность перейдут земельные участки площадью около 8 тысяч квадратных метров.

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#Евгений Игишев#Аварийное жилье#Ветхое жильё#Жилой фонд#Омск#Омская область#Общество
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