Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Муниципалитет Омского района через суд обязали создать маневренный жилищный фонд. Иск подала прокуратура после проверки исполнения жилищного законодательства в районе.
В ведомстве установили, муниципалитет располагает только одним жилым помещением для временного проживания, в то время как в районе в настоящий момент 4 многоквартирных дома уже признали аварийными. В переселении нуждается 38 человек.
Суд требования о создании фонда удовлетворил. За исполнением решения проследят в прокуратуре.
Ранее Город55 сообщал, что сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. В муниципальную собственность перейдут земельные участки площадью около 8 тысяч квадратных метров.