Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

В составе экскременты животных. Омские таможенники изъяли 80 кг жевательной смеси

31 мая 2023, 09:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омск пытались завести 80 кг жевательной смеси, в которую добавляют помет

Это на 12,5% больше, чем за 4 месяца 2022 года.

В Омской таможне сообщили, что с начала года сотрудники таможенного поста Аэропорт Омск изъяли 80 килограммов табачной продукции у пассажиров из стран Средней Азии.

Фото: Омская таможня

Оказалось, что завозят чаще всего жевательный табак в пластиковых бутылках, чтобы спрятать специфический запах. Однако его легко находят служебные собаки. Так, за 5 месяцев таможенники возбудили 59 дел об административных правонарушениях.

«Вся нелегальная некурительная табачная продукция изымается из обращения с последующей конфискацией», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Омск Алексей Свириденко.

Отметим, что продавать такой табак запрещено по Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Таможня#Уголовное дело#Изъятие#Табак#Жевательная табачная смесь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут
Сегодня, 08:52
Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию
Сегодня, 11:01
Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса
Сегодня, 07:52
На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО
Сегодня, 08:32
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05