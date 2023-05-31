В составе экскременты животных. Омские таможенники изъяли 80 кг жевательной смеси

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Омской таможне сообщили, что с начала года сотрудники таможенного поста Аэропорт Омск изъяли 80 килограммов табачной продукции у пассажиров из стран Средней Азии.
Оказалось, что завозят чаще всего жевательный табак в пластиковых бутылках, чтобы спрятать специфический запах. Однако его легко находят служебные собаки. Так, за 5 месяцев таможенники возбудили 59 дел об административных правонарушениях.
«Вся нелегальная некурительная табачная продукция изымается из обращения с последующей конфискацией», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Омск Алексей Свириденко.
Отметим, что продавать такой табак запрещено по Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».