В омском Соцфонде назвали даты выплаты пенсий и пособий в июне 2023 года

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Омское отделение Социального фонда РФ сообщает, что с 3 июня (в отдельных
поселениях — со 2 июня) омичам начнут доставлять пенсию и другие выплаты. Однако в банки пенсию зачислят без изменений — 9, 16 и 21 июня.
2 июня через банки (за 3 июня (выходной) ― единый день доставки пособий) придут следующие выплаты:
Отметим, что через почтовые отделения выплаты придут с 3 июня.
7 и 8 июня выплату по уходу за детьми до 1,5 лет перечислят работающим омичам. 7 июня через Почту России доставят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 16 июня ― через банки.