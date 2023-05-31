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В омском Соцфонде назвали даты выплаты пенсий и пособий в июне 2023 года

31 мая 2023, 08:49
Фото: Город55
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Все выплаты придут со 2 по 16 июня.

Омское отделение Социального фонда РФ сообщает, что с 3 июня (в отдельных
поселениях — со 2 июня) омичам начнут доставлять пенсию и другие выплаты. Однако в банки пенсию зачислят без изменений — 9, 16 и 21 июня.

2 июня через банки (за 3 июня (выходной) ― единый день доставки пособий) придут следующие выплаты:

  • единое пособие, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан,
  • пособие на детей от 8 до 17 лет;
  • выплата в связи с рождением первого ребенка.

Отметим, что через почтовые отделения выплаты придут с 3 июня.

7 и 8 июня выплату по уходу за детьми до 1,5 лет перечислят работающим омичам. 7 июня через Почту России доставят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 16 июня ― через банки.

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#Ксения Карагодина#Социальный фонд#Выплаты#Пенсии#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Соцподдержка#Пособия#Пособие на детей до 17 лет
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