В омском Соцфонде назвали даты выплаты пенсий и пособий в июне 2023 года

7 и 8 июня выплату по уходу за детьми до 1,5 лет перечислят работающим омичам. 7 июня через Почту России доставят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 16 июня ― через банки.