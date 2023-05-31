В омских колониях для несовершеннолетних прозвенел последний звонок

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
В омских исправительных колониях для несовершеннолетних для школьников прошли последние звонки, сообщили сегодня, 31 мая, в региональном УФСИН. Администрация учреждений и учителя школ создали торжественную атмосферу праздника для заключенных.
Заключенные подготовили праздничную программу с песнями и сценками из школьной жизни. Учащимся также вручили грамоты и благодарности за успешное окончание школы.
В омских школах последние звонки отзвенели на прошлой неделе 22 мая. В 2023 году одиннадцатый класс в городе заканчивают 4 684 ученика. В образовательных учреждениях прошли традиционные линейки.