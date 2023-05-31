В Омске проверили, как чинят центральные улицы

Также работы идут на ул. Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75 Гвардейской бригады, П. Осминина. Здесь ремонт дорог выполняет ООО «СПК „ДОРСТРОЙ“. Техническая готовность объектов составляет 28-55%, все работы подрядчик завершит до 1 августа. К этому времени должны быть готовы не только дорожное полотно, но и бордюры, ограждения, съезды и 11 остановок. Позже на участке нанесут постоянную разметку.