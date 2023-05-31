В Омске проверили, как чинят центральные улицы

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
В Омске в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят 14 улиц общей протяженностью 15,9 км. В том числе в список входит улица Интернациональная, где ведет работы ООО «СИБДОР». Подрядчик выполнил уже 62% работ и приступил к обустройству бордюров, отметили в правительстве Омской области.
Также работы идут на ул. Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75 Гвардейской бригады, П. Осминина. Здесь ремонт дорог выполняет ООО «СПК „ДОРСТРОЙ“. Техническая готовность объектов составляет 28-55%, все работы подрядчик завершит до 1 августа. К этому времени должны быть готовы не только дорожное полотно, но и бордюры, ограждения, съезды и 11 остановок. Позже на участке нанесут постоянную разметку.
Также инспекция побывала на улице Гагарина, где обновляют дорожную разметку.
Проверили ход работ временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Отмечается, что за проведением ремонта пристально следят, а подрядчики в случае выявления недочетов будут обязаны выполнить гарантийный ремонт.
Также Виталий Хоценко поручил администрации Омска выработать единый формат благоустройства центра Омска и представить предложения с учетом мнения омичей.