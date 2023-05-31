Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

В Омске проверили, как чинят центральные улицы

31 мая 2023, 08:22
Фото: omskportal
Проверка коснулась 14 участков, которые должны обновить в 2023 году.

В Омске в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят 14 улиц общей протяженностью 15,9 км. В том числе в список входит улица Интернациональная, где ведет работы ООО «СИБДОР». Подрядчик выполнил уже 62% работ и приступил к обустройству бордюров, отметили в правительстве Омской области.

Также работы идут на ул. Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75 Гвардейской бригады, П. Осминина. Здесь ремонт дорог выполняет ООО «СПК „ДОРСТРОЙ“. Техническая готовность объектов составляет 28-55%, все работы подрядчик завершит до 1 августа. К этому времени должны быть готовы не только дорожное полотно, но и бордюры, ограждения, съезды и 11 остановок. Позже на участке нанесут постоянную разметку.

Также инспекция побывала на улице Гагарина, где обновляют дорожную разметку.

Проверили ход работ временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Отмечается, что за проведением ремонта пристально следят, а подрядчики в случае выявления недочетов будут обязаны выполнить гарантийный ремонт.

Также Виталий Хоценко поручил администрации Омска выработать единый формат благоустройства центра Омска и представить предложения с учетом мнения омичей.

Компания «Сибдор» начала ремонт улицы Интернациональная в Омске
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Дорога#Ремонт#Строительство#Город#Новости#Омская область
Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
Вчера, 11:45
В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок
Сегодня, 03:20
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Вчера, 12:29
В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»
26 мая 06:37
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05