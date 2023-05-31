В Омске одобрили проект строительства нового детсада на 210 мест по проспекту Мира

Контракт на выполнение работ проектный институт, которым владеет Владимир Волков, получил еще в августе 2021 года. Цена в ходе торгов снизилась с 5,683 млн до 1,8 млн рублей. По условиям контракта, проектирование следовало завершить в апреле 2022 года. Тем не менее, в феврале 2023-го, согласно данным портала госзакупок, в контракт вносились изменения.