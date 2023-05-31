В Омске одобрили проект строительства нового детсада на 210 мест по проспекту Мира

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Проект строительства детского сада на улице проспект Мира, 65А накануне получил положительное заключение госэкспертизы. Подготовкой проектной документации для нового дошкольного учреждения на 210 мест занималось общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Горпроект“.
Контракт на выполнение работ проектный институт, которым владеет Владимир Волков, получил еще в августе 2021 года. Цена в ходе торгов снизилась с 5,683 млн до 1,8 млн рублей. По условиям контракта, проектирование следовало завершить в апреле 2022 года. Тем не менее, в феврале 2023-го, согласно данным портала госзакупок, в контракт вносились изменения.
«ПИ „Горпроект“ пришлось выплатить 15 тысяч рублей из-за ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и еще 8850 рублей — из-за просрочки исполнения обязательств по контракту.
Напомним, что детский сад на 210 мест решили построить вместо бывшего дошкольного учреждения № 310, рассчитанного только на 100 мест. Детсад на проспекте Мира, 65А, закрыли на капитальный ремонт и долгое время он не функционировал. В октябре прошлого года на основании заключения комиссии от СибАДИ Сергей Шелест постановил снести аварийное здание.
Новый детский сад в Нефтяниках возведут в рамках нацпроекта «Демографии». Изначально планировали построить садик на 140 мест, но позже мощность увеличили в полтора раза — до 210 мест.