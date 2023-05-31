В Омске до середины июля отменили единственный рейс в Киргизию

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Омске до середины июля отменили единственный авиарейс в Киргизию. Самолеты должны были летать в город Ош с конца мая. Соответствующие изменения появились в расписании омского аэропорта.
Авиарейсы возобновятся 18 июля и продлятся до 24 октября. Самолет будет летать в Киргизию один раз в неделю, по вторникам. Рейс запустит авиакомпания «Северный ветер».
Ранее Город55 рассказывал, что перевозчик «Азур Эйр» хочет запустить рейс из Омска в Занзибар. Этот вопрос должны обсудить на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам. Если запрос согласуют, то отправляться омские пассажиры на курорт будут два раза в неделю. Решение о запуске международного направления представители Росавиации пока не озвучили.