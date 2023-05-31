В Омске до середины июля отменили единственный рейс в Киргизию

Ранее Город55 рассказывал, что перевозчик «Азур Эйр» хочет запустить рейс из Омска в Занзибар. Этот вопрос должны обсудить на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам. Если запрос согласуют, то отправляться омские пассажиры на курорт будут два раза в неделю. Решение о запуске международного направления представители Росавиации пока не озвучили.