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В Омске до середины июля отменили единственный рейс в Киргизию

31 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI
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Авиарейсы возобновятся 18 июля и продлятся до 24 октября.

В Омске до середины июля отменили единственный авиарейс в Киргизию. Самолеты должны были летать в город Ош с конца мая. Соответствующие изменения появились в расписании омского аэропорта.

Авиарейсы возобновятся 18 июля и продлятся до 24 октября. Самолет будет летать в Киргизию один раз в неделю, по вторникам. Рейс запустит авиакомпания «Северный ветер».

Ранее Город55 рассказывал, что перевозчик «Азур Эйр» хочет запустить рейс из Омска в Занзибар. Этот вопрос должны обсудить на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам. Если запрос согласуют, то отправляться омские пассажиры на курорт будут два раза в неделю. Решение о запуске международного направления представители Росавиации пока не озвучили.

Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар
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#Евгений Игишев#Омск#Киргизия#Ош#Самолет#Рейс#Аэропорт#Транспорт
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