Российская полка: бытовая химия может получить квоту для отечественных товаров

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Однако российским товарам может быть выделено несколько десятков процентов общего объема полки, сообщает газета "Известия", ссылаясь на представителей Минпромторга.
Законопроект, автором которого является депутат Татьяна Буцкая, уже находится на рассмотрении в правительстве, и Министерство промышленности и торговли готовит свое мнение по этому вопросу. По этому законопроекту торговым сетям будет обязательно выделять место на полке для отечественной продукции.
Квота будет применяться к товарам, произведенным российскими компаниями. При этом заводы международных брендов, локализованные в России, не будут подпадать под это определение. Размер квоты для каждой категории товаров будет определен правительством, в частности Минпромторгом, который отвечает за разработку законопроекта.
Представители Минпромторга пояснили, что цель этой инициативы заключается в поддержке отечественной продукции, и при этом власти не намерены исключать иностранные товары с полок.