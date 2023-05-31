Российская полка: бытовая химия может получить квоту для отечественных товаров

Законопроект, автором которого является депутат Татьяна Буцкая, уже находится на рассмотрении в правительстве, и Министерство промышленности и торговли готовит свое мнение по этому вопросу. По этому законопроекту торговым сетям будет обязательно выделять место на полке для отечественной продукции.