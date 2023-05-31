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Published Сегодня, 08:53

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Российская полка: бытовая химия может получить квоту для отечественных товаров

31 мая 2023, 08:53
В рамках нового законопроекта о российской полке, бытовая химия может стать первой отечественной категорией товаров, которой будет выделена квота на полке. В настоящее время этот сегмент рынка контролируют международные бренды.

Однако российским товарам может быть выделено несколько десятков процентов общего объема полки, сообщает газета "Известия", ссылаясь на представителей Минпромторга.

Законопроект, автором которого является депутат Татьяна Буцкая, уже находится на рассмотрении в правительстве, и Министерство промышленности и торговли готовит свое мнение по этому вопросу. По этому законопроекту торговым сетям будет обязательно выделять место на полке для отечественной продукции.

Квота будет применяться к товарам, произведенным российскими компаниями. При этом заводы международных брендов, локализованные в России, не будут подпадать под это определение. Размер квоты для каждой категории товаров будет определен правительством, в частности Минпромторгом, который отвечает за разработку законопроекта.

Представители Минпромторга пояснили, что цель этой инициативы заключается в поддержке отечественной продукции, и при этом власти не намерены исключать иностранные товары с полок.

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