Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

РФС объявил о следующем сборе сборной России осенью

31 мая 2023, 08:36
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал официальное заявление на своем сайте, в котором сообщил, что следующий сбор национальной команды России состоится в осенний период, пишет Pravda.Ru.

Это решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые вносят значительный вклад в формирование состава команды.

РФС ведет переговоры с несколькими национальными федерациями и имеет предварительные соглашения о проведении товарищеских матчей во время осеннего окна международной футбольной ассоциации (ФИФА).

Июньский сбор сборной России был отменен из-за сложностей с расписанием, что не позволило игрокам достаточно времени на подготовку к следующему сезону в российской Премьер-лиге.

Ранее СМИ сообщали о запланированном матче между сборными России и Камеруна, который должен был состояться 15 июня в Москве. Однако африканская сторона отказалась от участия в этой встрече.

Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
Вчера, 11:45
В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок
Сегодня, 03:20
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Вчера, 12:29
В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»
26 мая 06:37
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05