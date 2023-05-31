РФС объявил о следующем сборе сборной России осенью

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Это решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые вносят значительный вклад в формирование состава команды.
РФС ведет переговоры с несколькими национальными федерациями и имеет предварительные соглашения о проведении товарищеских матчей во время осеннего окна международной футбольной ассоциации (ФИФА).
Июньский сбор сборной России был отменен из-за сложностей с расписанием, что не позволило игрокам достаточно времени на подготовку к следующему сезону в российской Премьер-лиге.
Ранее СМИ сообщали о запланированном матче между сборными России и Камеруна, который должен был состояться 15 июня в Москве. Однако африканская сторона отказалась от участия в этой встрече.