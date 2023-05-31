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Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Психотерапевт рассказала, как побороть тревогу и панику

31 мая 2023, 18:10
Существует несколько доступных способов избавиться от негативных мыслей и успокоить свой разум, рассказала психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

В интервью Pravda.Ru она подчеркнула, что, в первую очередь, нужно прекратить заниматься думскроллингом и перестать искать плохие новости в интернете. Ведь от хорошего психического состояния зависит физическое самочувствие человека.

При невозможности избавиться от чувства паники, эксперт предлагает обратить особое внимание на физические ощущения. Чувствуя панику, можно представить её местоположение внутри себя, например, как комок в горле, а затем начать представлять, как он уменьшается, пока не пройдёт полностью.

Чтобы не думать о беспокойных новостях, следует заняться физическими упражнениями. Это может быть домашняя работа, помощь родственникам в бытовых делах, приготовление еды или прогулка на свежем воздухе. Главное - не оставаться в состоянии напряжения, а двигаться и приносить пользу себе и людям рядом.

Важно также понимать, что мысли и эмоции играют большую роль в жизни человека и могут улучшать или ухудшать его самочувствие. Поэтому необходимо заботиться о своих эмоциональных переживаниях и не допускать избыточного количества негативных новостей в свой разум, резюмировала Наумова.

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