Психотерапевт рассказала, как побороть тревогу и панику

Чтобы не думать о беспокойных новостях, следует заняться физическими упражнениями. Это может быть домашняя работа, помощь родственникам в бытовых делах, приготовление еды или прогулка на свежем воздухе. Главное - не оставаться в состоянии напряжения, а двигаться и приносить пользу себе и людям рядом.