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Профессор Стэнфорда: Инопланетяне посещали Землю и до сих пор присутствуют на ней

31 мая 2023, 16:45
Гарри Нолан, профессор Стэнфордского университета, заявил, что инопланетяне не только посещали Землю в прошлом, но и до сих пор находятся на нашей планете. По его словам, вероятность таких встреч является абсолютной.

Он высказал предположение о том, что люди уже ранее сталкивались с пришельцами, пишет RT. Он цитируется в Daily Mail: «Они появляются и задают вопрос: 'Есть ли среди вас достаточно разумных людей, чтобы понять, что вы видите? Способны ли вы распознать истинную форму того, что находится перед вами? '»

В апреле командир корабля «Союз МС-21» и участник экспедиции на Международной космической станции, Олег Артемьев, заявил, что он лично пока не встречал инопланетную жизнь.

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