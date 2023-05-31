Профессор Стэнфорда: Инопланетяне посещали Землю и до сих пор присутствуют на ней

Гарри Нолан, профессор Стэнфордского университета, заявил, что инопланетяне не только посещали Землю в прошлом, но и до сих пор находятся на нашей планете. По его словам, вероятность таких встреч является абсолютной.