Профессор Стэнфорда: Инопланетяне посещали Землю и до сих пор присутствуют на ней

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Он высказал предположение о том, что люди уже ранее сталкивались с пришельцами, пишет RT. Он цитируется в Daily Mail: «Они появляются и задают вопрос: 'Есть ли среди вас достаточно разумных людей, чтобы понять, что вы видите? Способны ли вы распознать истинную форму того, что находится перед вами? '»
В апреле командир корабля «Союз МС-21» и участник экспедиции на Международной космической станции, Олег Артемьев, заявил, что он лично пока не встречал инопланетную жизнь.