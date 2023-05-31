При возгорании маршрутки на остановке «ПО Полет» в Омске вспыхнул стоящий рядом киоск

На торговом павильоне размером 4×3 м повредилась обшивка на площади 2 кв м. Кроме того, пламя повредило 1 пог м вводного кабеля киоска и 150 пог м электропроводов. Маршрутка же полностью сгорела, восстановлению авто не подлежит. В общей сложности площадь пожара составляет 14 кв м. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания и оценить весь принесенный огнем ущерб.