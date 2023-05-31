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При возгорании маршрутки на остановке «ПО Полет» в Омске вспыхнул стоящий рядом киоск

31 мая 2023, 05:53
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Торговая точка частично повредилась от огня.

Вчера днем, 30 мая, на улице Богдана Хмельницкого у остановки «ПО Полет» воспламенилась пассажирская «ГАЗель» 2020 года выпуска. На место выезжали 14 сотрудников МЧС на трех пожарных автомобилях. Как дополнительно сегодня сообщили в профильном министерстве, огонь также коснулся и рядом стоявшего киоска.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

На торговом павильоне размером 4×3 м повредилась обшивка на площади 2 кв м. Кроме того, пламя повредило 1 пог м вводного кабеля киоска и 150 пог м электропроводов. Маршрутка же полностью сгорела, восстановлению авто не подлежит. В общей сложности площадь пожара составляет 14 кв м. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания и оценить весь принесенный огнем ущерб.

Когда «ГАЗель» загорелась, из нее самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались девять человек. Прокуратура по факту случившегося запустила проверку. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

К расследованию пожара в омской маршрутке подключилась прокуратура
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Город#Общество#Пожары#Киоск#Сгорела маршрутка#Маршрутка
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