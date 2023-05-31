Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
С редакцией Города55 связалась жительница Омска, которую в корне не устроило состояние автобуса № 63 (Гараж ЦС — МСЧ-9). По словам женщины, внутри было очень грязно.
«Неужели нельзя автобусы в рейс выпускать чистыми. Мало того, что ходят как попало, не дождешься, так в салоне грязище. Словно пару дней не убирались. Грязные окна, вокруг окна пыль аж масляная стала», — посетовала омичка.
В качестве доказательств были отправлены соответствующие фотографии. Женщина запечатлела грязь у пассажирских сидений и слой пыли, образовавшийся у стекла.
Омичка обращает внимание представителей пассажирского предприятия № 8 на состояние салона. Как пассажирке удалось заметить, грязный автобус работает под гаражным номером 1289.
Вместе с тем буквально пару дней на сайте администрации Омска появилась информация о регулярных уборках в общественном транспорте. По словам замдиректора ПП № 8 Елены Фомичевой, автобусы моют ежедневно по окончании рабочего дня. «Банные» процедуры регулярно организуют также для троллейбусов и трамваев.
Ранее Город55 писал о том, как новые автобусы будут распределены по муниципальным районам. На покупку транспорта регион получает 700 млн рублей. На эту сумму закупят порядка 150 автобусов большого, среднего и малого классов.