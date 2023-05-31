Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса

Вместе с тем буквально пару дней на сайте администрации Омска появилась информация о регулярных уборках в общественном транспорте. По словам замдиректора ПП № 8 Елены Фомичевой, автобусы моют ежедневно по окончании рабочего дня. «Банные» процедуры регулярно организуют также для троллейбусов и трамваев.