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Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса

31 мая 2023, 07:52
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка пожаловалась на грязь и пыль в пассажирском автобусе №63

Женщина через СМИ обратилась к работникам пассажирского предприятия.

С редакцией Города55 связалась жительница Омска, которую в корне не устроило состояние автобуса № 63 (Гараж ЦС — МСЧ-9). По словам женщины, внутри было очень грязно.

«Неужели нельзя автобусы в рейс выпускать чистыми. Мало того, что ходят как попало, не дождешься, так в салоне грязище. Словно пару дней не убирались. Грязные окна, вокруг окна пыль аж масляная стала», — посетовала омичка.

В качестве доказательств были отправлены соответствующие фотографии. Женщина запечатлела грязь у пассажирских сидений и слой пыли, образовавшийся у стекла.

Фото: предоставлено Городу55

Омичка обращает внимание представителей пассажирского предприятия № 8 на состояние салона. Как пассажирке удалось заметить, грязный автобус работает под гаражным номером 1289.

Вместе с тем буквально пару дней на сайте администрации Омска появилась информация о регулярных уборках в общественном транспорте. По словам замдиректора ПП № 8 Елены Фомичевой, автобусы моют ежедневно по окончании рабочего дня. «Банные» процедуры регулярно организуют также для троллейбусов и трамваев.

Ранее Город55 писал о том, как новые автобусы будут распределены по муниципальным районам. На покупку транспорта регион получает 700 млн рублей. На эту сумму закупят порядка 150 автобусов большого, среднего и малого классов.

Стало известно, в какие районы Омской области отправят новые автобусы
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Город#Общество#Жалобы#Общественный транспорт#Чистота#Уборка#Грязь
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