Помещение в аварийной омской пятиэтажке на 20 Партсъезда продают за 6,1 млн рублей

Торги уже проводили в ноябре и декабре 2022 года, но из-за отсутствия заявок их признали несостоявшимися. В этот раз заявки от участников будут принимать с 1 июня до 27 июня включительно. Победителя аукциона, если, конечно, кто-то решит приобрести помещение, выберут 6 июля.