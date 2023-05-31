Помещение в аварийной омской пятиэтажке на 20 Партсъезда продают за 6,1 млн рублей

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Омске департамент имущества ищет покупателя для нежилого помещения площадью 186,5 кв. м, расположенного на первом этаже пятиэтажки по улице 20 Партсъезда, 55. Продать его пытаются за 6,1 млн рублей (это начальная цена).
Торги уже проводили в ноябре и декабре 2022 года, но из-за отсутствия заявок их признали несостоявшимися. В этот раз заявки от участников будут принимать с 1 июня до 27 июня включительно. Победителя аукциона, если, конечно, кто-то решит приобрести помещение, выберут 6 июля.
Пятиэтажный дом на 20 Партсъезда построили в 1966 году. В мае 2017-го его признали аварийным, но подлежащим реконструкции. Ремонт пятиэтажки состоялся в 2018 году, он обошелся в 7,7 млн рублей.
Напомним, что в доме по соседству — на улице 20 Партсъезда, 53 — 12 августа прошлого года обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты.
Накануне в Советском округе Омска произошло очередное ЧП — обрушился балкон в трехэтажном доме на улице Энергетиков, 29А. Несмотря на то что дом 1959 года постройки уже начал разрушаться, он пока не признан аварийным.