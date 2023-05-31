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Побежал в сторону дыма. Омский десятиклассник помог остановить пожар в родном селе

31 мая 2023, 04:23
Фото: правительство Омской области

В Омской области десятиклассник помог остановить пожар в Азовском районе

За совершенный подвиг подростка наградили благодарственным письмом.

Молодой житель Цветнополья (Азовский район) Максим Яблоков получил благодарственное письмо от врио губернатора Виталия Хоценко. Ученик десятого класса проявил смелость в тушении пожара, который случился в селе 23 мая.

В тот день огонь охватил хозпостройки на соседней улице рядом с домом подростка. Максим был у себя во дворе, когда на горизонте показались черные столпы дыма. Услышав к тому же и треск, он ринулся в сторону возгорания. На бегу мальчик успел вызвать сотрудников МЧС.

Пока спасатели были в пути, он вместе с односельчанами боролся со стихией. Пожар угрожал соседним жилым домам, на одну из стен близлежащего жилища он к тому моменту уже перекинулся. Благодаря героизму парня и остальных местных жителей сильных повреждений удалось избежать.

Накануне, 30 мая, временный руководитель региона отправился на встречу с жителями района, на которой и вручил Максиму благодарственное письмо. В торжественной обстановке подросток и его мама вышли на сцену.

«Несмотря на юный возраст, он не испугался и не растерялся. Действовал быстро и решительно. Благодаря ему пожар своевременно был потушен, и никто не пострадал. Спасибо, Максим, за смелость и неравнодушие к чужой беде. Вам, Светлана Валерьевна, спасибо за воспитание такого замечательного сына», — отметил Хоценко.

Педагоги выделяют Максима как активного ученика, который участвует в различных мероприятиях класса и в целом школы. Подросток также состоит в юнармейском отряде «Витязь».

Ранее Город55 писал о полицейском, который вместе с горожанами спас на мосту беременную девушку от падения.

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#Алина Ясинская#Пожар в Омской области#Пожары#Благодарственное письмо#Юный герой#Школьник#Тушение пожара#Виталий Хоценко#Общество#Происшествия#Новости#Омская область
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