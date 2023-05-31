Побежал в сторону дыма. Омский десятиклассник помог остановить пожар в родном селе

В тот день огонь охватил хозпостройки на соседней улице рядом с домом подростка. Максим был у себя во дворе, когда на горизонте показались черные столпы дыма. Услышав к тому же и треск, он ринулся в сторону возгорания. На бегу мальчик успел вызвать сотрудников МЧС.