Побежал в сторону дыма. Омский десятиклассник помог остановить пожар в родном селе

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Молодой житель Цветнополья (Азовский район) Максим Яблоков получил благодарственное письмо от врио губернатора Виталия Хоценко. Ученик десятого класса проявил смелость в тушении пожара, который случился в селе 23 мая.
В тот день огонь охватил хозпостройки на соседней улице рядом с домом подростка. Максим был у себя во дворе, когда на горизонте показались черные столпы дыма. Услышав к тому же и треск, он ринулся в сторону возгорания. На бегу мальчик успел вызвать сотрудников МЧС.
Пока спасатели были в пути, он вместе с односельчанами боролся со стихией. Пожар угрожал соседним жилым домам, на одну из стен близлежащего жилища он к тому моменту уже перекинулся. Благодаря героизму парня и остальных местных жителей сильных повреждений удалось избежать.
Накануне, 30 мая, временный руководитель региона отправился на встречу с жителями района, на которой и вручил Максиму благодарственное письмо. В торжественной обстановке подросток и его мама вышли на сцену.
«Несмотря на юный возраст, он не испугался и не растерялся. Действовал быстро и решительно. Благодаря ему пожар своевременно был потушен, и никто не пострадал. Спасибо, Максим, за смелость и неравнодушие к чужой беде. Вам, Светлана Валерьевна, спасибо за воспитание такого замечательного сына», — отметил Хоценко.
Педагоги выделяют Максима как активного ученика, который участвует в различных мероприятиях класса и в целом школы. Подросток также состоит в юнармейском отряде «Витязь».
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