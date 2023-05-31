Определены победители премии РАСО-2023

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В номинации "Перехват инициативы" победителями стали следующие компании: "Вкусно - и точка" - за яркую кампанию по ребрендингу; VK - за быстрое создание официального российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, а также за производство цифровых решений в области финансов, HR и аналитики данных; МТС Travel - за выстраивание имиджа не только качественного сервиса, но и эксперта на рынке путешествий, пишет rostovgazeta.ru.
В номинации "Бизнес-солидарность" (за отстаивание коллективных интересов бизнеса и позицию за рамками защиты корпоративного бренда) победителями стали СОНР, адвокатское бюро KR&P и Национальный ESG-альянс. Также компания “Авито” была отмечена специальным призом за эффективную самоорганизацию отрасли.
В номинации "Большая повестка" (за реализацию задач национального масштаба и следование долгосрочным приоритетам государства) лидерами стали “Росатом” (за реализацию проектов, связанных с долгосрочными приоритетами государства), “Сибур” (за сохранение устойчивости отрасли и ее консолидацию) и X5 Group (за обеспечение продовольственной стабильности в условиях кризиса).
В номинации "Идеальный шторм" (за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях сложных внешних вызовов) победителями стали “Тинькофф”, “Озон” и Московская биржа. РУСАЛ, “Полюс” и ГК “Дело” были награждены в номинации "Переход на зеленый" за позитивные изменения в области экологической репутации.
В номинации "Социализация бизнеса" были отмечены компании с наиболее эффективными социальными программами. Здесь выделяются Х5 Group, “Авито” и Почта Банк. За решительную трансформацию образа, быстрые и позитивные изменения представлений о бренде (номинация «Разрыв шаблона») награждены “Росатом”, “Московский метрополитен” и НСПК.
В номинации «Большие амбиции» (за репутационный прорыв в сегменте МСП) победили винодельня “Мысхако”, “РостАгроСервис”, MarketGuru, Delorook и Divno. Премии в номинации «Для первого лица» – за персональную репутацию руководителя бизнеса – удостоены Александр Дюков (“Газпром нефть”), Федор Овчинников (“Додо Пицца”) и Владимир Потанин (“Норникель”).
Премия РАСО учреждена в 2021 году. Она призвана популяризовать подходы к решению сложных и неординарных коммуникационных задач, связанных с эффективностью бизнеса. В этом году специальными партнёрами премии стали “Авито” и “Тинькофф”. Информационным партнёром выступил медиахолдинг 1MI.