Определены победители премии РАСО-2023

В номинации "Перехват инициативы" победителями стали следующие компании: "Вкусно - и точка" - за яркую кампанию по ребрендингу; VK - за быстрое создание официального российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android, а также за производство цифровых решений в области финансов, HR и аналитики данных; МТС Travel - за выстраивание имиджа не только качественного сервиса, но и эксперта на рынке путешествий, пишет rostovgazeta.ru.