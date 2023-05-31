Омские выпускники смогут учиться и работать по программе «Синергии» «Кадровый резерв»

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Ребятам предлагают принять участие в программе «Кадровый резерв» от Университета «Синергия». Она позволяет поступить в вуз и устроиться на оплачиваемую работу уже на первом курсе вуза.
Абитуриенты, которые пройдут отбор, будут одновременно работать и учиться, а также получать зарплату и стипендию. На это время им предоставят бесплатное общежитие. Из Университета ребята выйдут подготовленными специалистами с реальным трудовым стажем.
«По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер–классы, формируются навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм–менеджмента. В качестве дипломной работы студенты готовят и защищают бизнес–план», — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
Для участия в «Кадровом резерве» абитуриентам нужно пройти 3 этапа отбора: собеседование, онлайн–интервью и недельную «Школу лидерства». В 2022 году конкурс превысил 50 человек на одно место.
После окончания вуза участники «Кадрового резерва» смогут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, а также по программе бизнес–образования MBA. В Университете каждому студенту помогают разрабатывать дорожную карту, которая поможет построить успешную карьеру в выбранной специальности. По словам Вадима Лобова, 80% выпускников остаются работать в «Синергии».
«Я получил работу в кампусе "Синергии" в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и одновременно работать сложно, но оно того стоило», — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», а теперь — коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.