Омские водолазы достали со дна Иртыша много разных «сюрпризов»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Пожарно-спасательная служба Омской области сообщает, что вчера, 30 мая, подошли к концу работы по обследованию и очистке дна акватории городских пляжей.
Водолазы провели обследование и очистку следующих городских пляжей:
В итоге водолазы аварийно спасательного центра нашли и вынесли на берег различные предметы, которые могут быть опасны для отдыхающих омичей. На фото можно увидеть, что в основном им попались бревна, покрышки, коряги, куски бетона.
«Тем не менее, даже в этих специально оборудованных местах, купание-запрещено», — пояснили в пожарно-спасательной службе.