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Омские водолазы достали со дна Иртыша много разных «сюрпризов»

31 мая 2023, 11:44
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области
Однако даже в специально оборудованных местах нельзя купаться.

Пожарно-спасательная служба Омской области сообщает, что вчера, 30 мая, подошли к концу работы по обследованию и очистке дна акватории городских пляжей.

Водолазы провели обследование и очистку следующих городских пляжей:

  • Центральный-1;
  • Центральный-2;
  • Кировский;
  • Советский.
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

В итоге водолазы аварийно спасательного центра нашли и вынесли на берег различные предметы, которые могут быть опасны для отдыхающих омичей. На фото можно увидеть, что в основном им попались бревна, покрышки, коряги, куски бетона.

«Тем не менее, даже в этих специально оборудованных местах, купание-запрещено», — пояснили в пожарно-спасательной службе.
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#Ксения Карагодина#Пляжи Омска#Водолаз#Пожарно-спасательная служба#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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