Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Изображение материала

Омская прокуратура проверит семью мальчика, который ночью пришел в магазин голышом

31 мая 2023, 11:16
Фото: Город55
иллюстрация
Сейчас мальчик находится дома.

Ранее Город55 сообщал, что около часа ночи в магазине «Пятерочка» по ул. 21-Амурская нашли трехлетнего ребенка без одежды. Мальчика увидели сотрудники магазина и сообщили об этом в полицию.

Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по данному факту.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что ребенок самостоятельно ушел из квартиры. В этот момент все члены семьи спали. В итоге в отношении матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме того, ее поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Отметим, что сейчас мальчик находится дома.

В Омске ночью в магазин пришел трехлетний ребенок без одежды
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Полиция#Дети#Несовершеннолетние дети#Прокуратура#Прокурорская проверка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут
Сегодня, 08:52
Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию
Сегодня, 11:01
Повсюду грязь и пыль. Омичка ужаснулась состоянию пассажирского автобуса
Сегодня, 07:52
На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО
Сегодня, 08:32
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05