Омская прокуратура проверит семью мальчика, который ночью пришел в магазин голышом

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Ранее Город55 сообщал, что около часа ночи в магазине «Пятерочка» по ул. 21-Амурская нашли трехлетнего ребенка без одежды. Мальчика увидели сотрудники магазина и сообщили об этом в полицию.
Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по данному факту.
«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что ребенок самостоятельно ушел из квартиры. В этот момент все члены семьи спали. В итоге в отношении матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме того, ее поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Отметим, что сейчас мальчик находится дома.