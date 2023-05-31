Омская прокуратура проверит семью мальчика, который ночью пришел в магазин голышом

Выяснилось, что ребенок самостоятельно ушел из квартиры. В этот момент все члены семьи спали. В итоге в отношении матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме того, ее поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.