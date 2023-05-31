Омичей наказали штрафами по 40 тысяч рублей за стихийные свалки мусора

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Омичи, неправильно утилизирующие мусор, получили штрафы по 40 тысяч рублей. Наказание, в некоторых случаях, предусматривает и конфискацию автомобиля. В администрации Омска рассказали как борются с нарушителями.
Сотрудники департамента контроля мэрии Омска и Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с полицейскими проводят рейды по местам несанкционированных свалок, а также принимают жалобы от жителей города в социальных сетях. Так, по некоторым из фактов уже вынесены процессуальные решения.
«Омичи, которые утилизировали мусор в непредназначенных для этого местах, получили штрафы — по каждому факту 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей обязали убрать весь мусор, который они пытались сбросить, заключить договор с региональным оператором „Магнит“ и уже по талону вывезти отходы на специализированную площадку», — сообщили в мэрии.
Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 60 тысяч, для организаций и предпринимателей — от 60 до 100 тысяч рублей. Транспорт могут конфисковать как орудие совершения административного правонарушения.
В администрации Омска рассказали, что делать, если вы стали свидетелями незаконной утилизации мусора. Необходимо:
1. Заснять происходящее на камеру мобильного телефона, в том числе сам факт сброса мусора.
2. Сделать четкий снимок номера автомобиля, с которого сгружают отходы. А если получится, то и сфотографировать водителя.
3. Указать время и место совершения нарушения, оставить контактные данные.
4. О нарушении необходимо сообщить через WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru