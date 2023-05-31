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Омичей наказали штрафами по 40 тысяч рублей за стихийные свалки мусора

31 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI
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В некоторых случаях предусмотрена конфискация автомобиля.

Омичи, неправильно утилизирующие мусор, получили штрафы по 40 тысяч рублей. Наказание, в некоторых случаях, предусматривает и конфискацию автомобиля. В администрации Омска рассказали как борются с нарушителями.

Сотрудники департамента контроля мэрии Омска и Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с полицейскими проводят рейды по местам несанкционированных свалок, а также принимают жалобы от жителей города в социальных сетях. Так, по некоторым из фактов уже вынесены процессуальные решения.

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Видео: 1MI
«Омичи, которые утилизировали мусор в непредназначенных для этого местах, получили штрафы — по каждому факту 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей обязали убрать весь мусор, который они пытались сбросить, заключить договор с региональным оператором „Магнит“ и уже по талону вывезти отходы на специализированную площадку», — сообщили в мэрии.

Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 60 тысяч, для организаций и предпринимателей — от 60 до 100 тысяч рублей. Транспорт могут конфисковать как орудие совершения административного правонарушения.

В администрации Омска рассказали, что делать, если вы стали свидетелями незаконной утилизации мусора. Необходимо:

1. Заснять происходящее на камеру мобильного телефона, в том числе сам факт сброса мусора.
2. Сделать четкий снимок номера автомобиля, с которого сгружают отходы. А если получится, то и сфотографировать водителя.
3. Указать время и место совершения нарушения, оставить контактные данные.
4. О нарушении необходимо сообщить через WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru

#Евгений Игишев#Мэрия#Мэрия Омска#Мусор#Штраф#Экология#Омск#Видео
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