Омичей наказали штрафами по 40 тысяч рублей за стихийные свалки мусора

В администрации Омска рассказали, что делать, если вы стали свидетелями незаконной утилизации мусора. Необходимо:



1. Заснять происходящее на камеру мобильного телефона, в том числе сам факт сброса мусора.

2. Сделать четкий снимок номера автомобиля, с которого сгружают отходы. А если получится, то и сфотографировать водителя.

3. Указать время и место совершения нарушения, оставить контактные данные.

4. О нарушении необходимо сообщить через WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru