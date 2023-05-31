Омбудсмен встретилась с омичкой, чей голый 3-летний сын пришел в магазин посреди ночи

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина встретилась с омичкой, чей 3-летний ребенок пришел без одежды в магазин посреди ночи. Инцидент вчера, 30 мая.
«Уполномоченный по правам ребенка в Омской области выехала по месту проживания семьи для оценки ситуации и очной встречи с матерью. Женщина находится в академическом отпуске, на профилактических учетах не состоит, воспитывает троих детей. Беседа показала, что женщина осознает недопустимость произошедшего и ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — рассказали представители омбудсмена.
Напомним, в один из магазинов «Пятерочка» ночью пришел 3-летний ребенок. Мальчик был без одежды. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в Амурском поселке от охранника павильона. Рассказать о себе ребенок не мог, информацию о мальчике разместили в чате микрорайона. Сотрудники скорой помощи отвезли маленького омича в дом ребенка, а полицейские отправились на предполагаемый адрес проживания семьи.
В итоге, мать ребенка привлекли к административной ответственности.