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Омбудсмен встретилась с омичкой, чей голый 3-летний сын пришел в магазин посреди ночи

31 мая 2023, 08:11
Фото: 1MI
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Мать ребенка привлекли к административной ответственности.

Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина встретилась с омичкой, чей 3-летний ребенок пришел без одежды в магазин посреди ночи. Инцидент вчера, 30 мая.

«Уполномоченный по правам ребенка в Омской области выехала по месту проживания семьи для оценки ситуации и очной встречи с матерью. Женщина находится в академическом отпуске, на профилактических учетах не состоит, воспитывает троих детей. Беседа показала, что женщина осознает недопустимость произошедшего и ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — рассказали представители омбудсмена.

Напомним, в один из магазинов «Пятерочка» ночью пришел 3-летний ребенок. Мальчик был без одежды. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в Амурском поселке от охранника павильона. Рассказать о себе ребенок не мог, информацию о мальчике разместили в чате микрорайона. Сотрудники скорой помощи отвезли маленького омича в дом ребенка, а полицейские отправились на предполагаемый адрес проживания семьи.

В итоге, мать ребенка привлекли к административной ответственности.

В Омске ночью в магазин пришел трехлетний ребенок без одежды
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#Евгений Игишев#Полиция#Дети#Несовершеннолетние дети#Елизавета Степкина#Омск#Омская область#Омбудсмен
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