Омбудсмен встретилась с омичкой, чей голый 3-летний сын пришел в магазин посреди ночи

Напомним, в один из магазинов «Пятерочка» ночью пришел 3-летний ребенок. Мальчик был без одежды. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в Амурском поселке от охранника павильона. Рассказать о себе ребенок не мог, информацию о мальчике разместили в чате микрорайона. Сотрудники скорой помощи отвезли маленького омича в дом ребенка, а полицейские отправились на предполагаемый адрес проживания семьи.