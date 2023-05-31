Никто не помог. Больше трехсот жителей Омской области жили без газа с прошлой зимы

В марте этого года давление на газопроводе пришло в норму, и сельчанам можно было восстановить доступ к газоснабжению, однако больше 300 человек до вмешательства прокуратуры так и не были подключены. Прокурор Знаменского района Омской области внес генеральному директору ОАО «Тевризнефтегаз» представление. После этого оставшиеся потребители были подключены к газоснабжению, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Отметим, что проблемы с газом беспокоят жителей северных районов уже не первый год.