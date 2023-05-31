Никто не помог. Больше трехсот жителей Омской области жили без газа с прошлой зимы

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Published Сегодня, 06:40
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Прошлой зимой в период морозов из-за падения давления на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла авария. По этой причине пришлось приостановить подачу газа в дома Тевризского, Тарского и Знаменского районов. При этом некоторым жителям севера пришлось ждать возвращение газа слишком долго. Ситуация больше всего сказалась на жителях Знаменского района.
В марте этого года давление на газопроводе пришло в норму, и сельчанам можно было восстановить доступ к газоснабжению, однако больше 300 человек до вмешательства прокуратуры так и не были подключены. Прокурор Знаменского района Омской области внес генеральному директору ОАО «Тевризнефтегаз» представление. После этого оставшиеся потребители были подключены к газоснабжению, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Отметим, что проблемы с газом беспокоят жителей северных районов уже не первый год.
Ранее Город55 писал о продаже ОАО «Тевризнефтегаз». Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня, итоги торгов станут известны 20 июня.
Региональное минимущества пытается продать это предприятие не впервые. На протяжении нескольких лет аукционы проваливаются из-за отсутствия желающих приобрести ОАО. В этот раз 100% акций продаются за 120 млн рублей.