Необходимо ли продолжать приём витамина D в летнее время?

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Специалист рекомендует в первую очередь пройти анализ крови на уровень витамина D в организме, особенно если человек испытывает быструю утомляемость и слабость, которые не могут быть объяснены рабочей нагрузкой. Если выясняется дефицит, врач назначит лечебную дозу.
Что касается профилактического приема, Чернышова рекомендует продолжать его, но только в профилактической дозе, после консультации с лечащим врачом. Она отмечает, что нельзя полагаться на то, что солнечного света будет достаточно для восполнения дефицита витамина D. Очень небольшой процент этого витамина мы получаем от солнечных лучей, добавила она.
Витамин D может быть получен организмом через продукты или в виде витаминных добавок, заключает нутрициолог.