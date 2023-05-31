Необходимо ли продолжать приём витамина D в летнее время?

Что касается профилактического приема, Чернышова рекомендует продолжать его, но только в профилактической дозе, после консультации с лечащим врачом. Она отмечает, что нельзя полагаться на то, что солнечного света будет достаточно для восполнения дефицита витамина D. Очень небольшой процент этого витамина мы получаем от солнечных лучей, добавила она.