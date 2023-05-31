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Накатал на уголовку. Молодой омич получил срок за любовь к пьяной езде

31 мая 2023, 04:48
Фото: Город55
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В Омской области молодой сельчанин получил срок за вождение в нетрезвом виде

Парня также лишили на несколько лет водительских прав и конфисковали его авто.

Фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ стал 21-летний житель села Никольск (Усть-Ишимский район). Молодого водителя уже задерживали за рулем в нетрезвом состоянии, из-за чего дело приняло более серьезные обороты. Известно, что он не погасил полученную судимость за совершение аналогичного преступления и в очередной раз попался сотрудникам ДПС.

Его остановили на 164 км дороги Тара-Усть-Ишим недалеко от рабочего поселка Тевриз в декабре прошлого года. Парень двигался на ВАЗ-21150. После задержания он полностью признал вину.

Прокуратура Тевризского района поддержала гособвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Суд признал водителя виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Его также лишили на три года и два месяца права садиться за руль. Кроме того, автомобиль сельчанина был конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Город55 писал о не утешающей статистике смертей на омских дорогах. Все они случились из-за грубых нарушений правил дорожного движения. За этот месяц в ДТП по этой причине погибли 22 человека. Еще 300 людей получили различные травмы.

Жуткие итоги месяца. За май из-за нарушений ПДД на омских дорогах погибли 22 человека
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Пьяная езда#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Уголовное дело#Суд#Лишение свободы#Лишение прав
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