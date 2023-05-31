Накатал на уголовку. Молодой омич получил срок за любовь к пьяной езде

Прокуратура Тевризского района поддержала гособвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Суд признал водителя виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Его также лишили на три года и два месяца права садиться за руль. Кроме того, автомобиль сельчанина был конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу.