Накатал на уголовку. Молодой омич получил срок за любовь к пьяной езде

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Фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ стал 21-летний житель села Никольск (Усть-Ишимский район). Молодого водителя уже задерживали за рулем в нетрезвом состоянии, из-за чего дело приняло более серьезные обороты. Известно, что он не погасил полученную судимость за совершение аналогичного преступления и в очередной раз попался сотрудникам ДПС.
Его остановили на 164 км дороги Тара-Усть-Ишим недалеко от рабочего поселка Тевриз в декабре прошлого года. Парень двигался на ВАЗ-21150. После задержания он полностью признал вину.
Прокуратура Тевризского района поддержала гособвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Суд признал водителя виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Его также лишили на три года и два месяца права садиться за руль. Кроме того, автомобиль сельчанина был конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
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