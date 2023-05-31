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Находка в квартире в Санкт-Петербурге: патроны и пистолет образца 30-х годов

31 мая 2023, 07:54
В одной из квартир в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили несколько коробок с патронами разного калибра, в том числе иностранного производства.

Кроме того, в жилье было обнаружено тело 67-летнего мужчины, которое направили в морг, сообщает местная пресса, пишет ФедералПресс.

Журналисты отмечают, что сотрудники полиции также обнаружили пистолет ТТ, который является образцом конструкции 30-х годов прошлого века. Оружие не было зарегистрировано на погибшего мужчину, согласно информации издания "Фонтанка".

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с этим инцидентом.

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