Находка в квартире в Санкт-Петербурге: патроны и пистолет образца 30-х годов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Кроме того, в жилье было обнаружено тело 67-летнего мужчины, которое направили в морг, сообщает местная пресса, пишет ФедералПресс.
Журналисты отмечают, что сотрудники полиции также обнаружили пистолет ТТ, который является образцом конструкции 30-х годов прошлого века. Оружие не было зарегистрировано на погибшего мужчину, согласно информации издания "Фонтанка".
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с этим инцидентом.