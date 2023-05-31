Начался суд над обвиняемым в убийстве и нападении с ножом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пишет ФедералПресс.
Прокуратура Свердловской области подготовила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Закирова, который ранее был судим. Инцидент произошел в парковой зоне, где Закиров потреблял алкоголь с знакомым. Затем он похитил удочку у своего знакомого и скрылся в кустах, вооружившись ножом. Когда рыбак попытался догнать его, чтобы вернуть свои вещи, обвиняемый нанес ему удары ножом в шею и грудь. Однако, перед тем как завершить свои действия, Закиров отвлекся на другого прохожего, ставшего свидетелем преступления.
Для скрытия своих преступных действий, Закиров догнал свидетеля и нанес ему несколько ударов колющим оружием в область шеи и ребер, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Также подозреваемый попытался похитить сумочку у молодой девушки, но не смог совершить это, так как она оказала сопротивление.