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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Начался суд над обвиняемым в убийстве и нападении с ножом в Екатеринбурге

31 мая 2023, 08:25
В Екатеринбурге начался суд над 43-летним рецидивистом Русланом Закировым, который летом 2022 года совершил нападение на прохожих в парке УрГУПС, используя нож и даже убив одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пишет ФедералПресс.

Прокуратура Свердловской области подготовила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Закирова, который ранее был судим. Инцидент произошел в парковой зоне, где Закиров потреблял алкоголь с знакомым. Затем он похитил удочку у своего знакомого и скрылся в кустах, вооружившись ножом. Когда рыбак попытался догнать его, чтобы вернуть свои вещи, обвиняемый нанес ему удары ножом в шею и грудь. Однако, перед тем как завершить свои действия, Закиров отвлекся на другого прохожего, ставшего свидетелем преступления.

Для скрытия своих преступных действий, Закиров догнал свидетеля и нанес ему несколько ударов колющим оружием в область шеи и ребер, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Также подозреваемый попытался похитить сумочку у молодой девушки, но не смог совершить это, так как она оказала сопротивление.

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