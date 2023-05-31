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На омском Левобережье построят двухэтажный гараж в районе улицы Волгоградская

31 мая 2023, 02:40
Фото: Город55
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Депархитектуры сообщили о том, что выдали разрешение на строительство.

В Кировском округе на улице Волгоградская появится двухэтажный гараж. Об этом сообщает пресс-центр администрации Омска. Департамент архитектуры и градостроительства одобрил развитие этого проекта. Ранее Город55 писал о том, что объект уже начали возводить.

«Объект получил положительное заключение экспертизы проектной документации», — добавили в мэрии.

Площадь гаража с блоками обслуживания составит 3 500 кв м. Им смогут одновременно пользоваться 64 владельца авто. Строительством будет заниматься индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. Бизнесмен строит в Омске магазины, в том числе точки с продажей товаров первой необходимости.

Так, в Центральном округе должен появиться один из его магазинов. Лавку планируют открыть на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная. 

В Омске предприниматель Евгений Коновалов построит магазин на 28-й Северной
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Бизнес#Город#Бизнес-новости#Гараж#Проект#Департамент архитектуры
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