На омском Левобережье построят двухэтажный гараж в районе улицы Волгоградская

В Кировском округе на улице Волгоградская появится двухэтажный гараж. Об этом сообщает пресс-центр администрации Омска. Департамент архитектуры и градостроительства одобрил развитие этого проекта. Ранее Город55 писал о том, что объект уже начали возводить.