На омском Левобережье построят двухэтажный гараж в районе улицы Волгоградская

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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В Кировском округе на улице Волгоградская появится двухэтажный гараж. Об этом сообщает пресс-центр администрации Омска. Департамент архитектуры и градостроительства одобрил развитие этого проекта. Ранее Город55 писал о том, что объект уже начали возводить.
«Объект получил положительное заключение экспертизы проектной документации», — добавили в мэрии.
Площадь гаража с блоками обслуживания составит 3 500 кв м. Им смогут одновременно пользоваться 64 владельца авто. Строительством будет заниматься индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. Бизнесмен строит в Омске магазины, в том числе точки с продажей товаров первой необходимости.
Так, в Центральном округе должен появиться один из его магазинов. Лавку планируют открыть на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная.