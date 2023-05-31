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Минеева оценила актуальность международных школьных образовательных программ

31 мая 2023, 13:54
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева провела круглый стол на тему: «Международная образовательная программа MBA - Young Generation Program «Школа подготовки кадрового резерва страны со школьной скамьи нового поколения».

В начале мероприятия бизнес-омбудсмен подчеркнула актуальность международных образовательных программ для школьников и студентов. Кроме этого, она отметила дефицит информации о  дополнительном образовании детей в области межкультурных  коммуникаций с единомышленниками из дружественных государств.

Участники встречи обсудили работу образовательного консорциума «АВРОРА» по реализации системы образовательных проектов, как механизма развития креативного потенциала Российской Федерации.

Минеева озвучила прогноз, согласно которому свыше 80% детей от 5 до 18 лет к 2030 году будут охвачены программами дополнительного образования. При этом для каждого ребёнка будет действовать индивидуальная образовательная категория, соответствующая  избранным профессиональным компетенциям.

В свою очередь, сотрудник департамента образования китайской провинции Шэньси Ван Баоай рассказала о том, что у семей КНР имеется значительный интерес к программе летних образовательных лагерей консорциума «АВРОРА». Эти лагеря решают важные задачи. Одной из ключевых является совместная работа по развитию талантов и профессиональная коммуникация с единомышленниками из дружественных государств. Это должно поднять на качественно новый уровень международное сотрудничество. Вторая важная задача – знакомство школьников из других стран с богатым историческим и культурным наследием России.

Глава Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи заявил, что народ его страны традиционно интересуется не только сферой образования Российской Федерации, но и её культурой. Сетхи отметил, что сейчас важно значительно нарастить предложение образовательных услуг. По его словам, Индия готова к активному продвижению программы MBA - Young Generation Program.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество) Павел Шевцов подчеркнул недостаток предложений на рынке международных образовательных программ для молодёжи. Также он заявил о недостатке информированности в сфере укрепления международных связей, создание новых рынков и пространства экономического сотрудничества с дружественными государствами.

Он сообщил, что Россотрудничество готово к поддержке программы MBA - Young Generation Program через сеть зарубежных центров в Китае, Иране, Турции, Индии и других дружественных государствах.

Шевцов акцентировал внимание на том, что именно РФ выступает инициатором международных образовательных проектов с позиции  дружбы в многополярном мире.

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