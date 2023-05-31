Минеева оценила актуальность международных школьных образовательных программ

В свою очередь, сотрудник департамента образования китайской провинции Шэньси Ван Баоай рассказала о том, что у семей КНР имеется значительный интерес к программе летних образовательных лагерей консорциума «АВРОРА». Эти лагеря решают важные задачи. Одной из ключевых является совместная работа по развитию талантов и профессиональная коммуникация с единомышленниками из дружественных государств. Это должно поднять на качественно новый уровень международное сотрудничество. Вторая важная задача – знакомство школьников из других стран с богатым историческим и культурным наследием России.