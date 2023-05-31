Контроль над одной из фирм Антропенко перешел к Внешторгбанку

С 30 мая долговыми обязательствами обременены все три доли УК — 40%, принадлежащий Александру Антропенко, 40%, принадлежащие его сыну Игорю и находящиеся сейчас в доверительном управлении у жены последнего, и еще 20%, записанные на само ООО.