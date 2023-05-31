Контроль над одной из фирм Антропенко перешел к Внешторгбанку

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» выдало кредит одной из фирм, принадлежащих омской предпринимательской семье Антропенко. Такой вывод можно сделать из того факта, что уставный капитал ООО «Омский электротехнический завод» стал залогом, причем залогодержатель — именно ВТБ.
С 30 мая долговыми обязательствами обременены все три доли УК — 40%, принадлежащий Александру Антропенко, 40%, принадлежащие его сыну Игорю и находящиеся сейчас в доверительном управлении у жены последнего, и еще 20%, записанные на само ООО.
Отметим, что в последнее время семья Антропенко планирует целый ряд проектов, которые требуют серьезных финансовых вложений. Это возведение элитного жилого дома на улице Некрасова в центре Омска, строительство нового завода в особой экономической зоне «Авангард» в Нефтяниках, реконструкция завода зольного кирпича.