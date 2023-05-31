Инициатива уполномоченного по правам ребенка: проведение абортов только по ОМС

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Об этом сообщает издание RT, которое ознакомилось с аргументами, представленными Волынец, в поддержку такой идеи.
Копия обращения также была направлена главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову, что подтверждается данными, имеющимися в распоряжении RT.
По словам детского омбудсмена, одним из приоритетных направлений государственной политики, связанной с рождаемостью, является всестороннее содействие её повышению.
«Сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения играет значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности. Аборты являются одним из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье и приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию и возникновению гинекологических заболеваний у женщин», — добавила Волынец.
На сегодняшний день процедура прерывания беременности выполняется как в частных, так и в государственных и муниципальных медицинских организациях, включая систему ОМС, напомнила она.