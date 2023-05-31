Инициатива уполномоченного по правам ребенка: проведение абортов только по ОМС

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать её инициативу о проведении процедуры искусственного прерывания беременности исключительно по системе ОМС.