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Инициатива уполномоченного по правам ребенка: проведение абортов только по ОМС

31 мая 2023, 16:47
Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать её инициативу о проведении процедуры искусственного прерывания беременности исключительно по системе ОМС.

Об этом сообщает издание RT, которое ознакомилось с аргументами, представленными Волынец, в поддержку такой идеи.

Копия обращения также была направлена главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову, что подтверждается данными, имеющимися в распоряжении RT.

По словам детского омбудсмена, одним из приоритетных направлений государственной политики, связанной с рождаемостью, является всестороннее содействие её повышению.

«Сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения играет значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности. Аборты являются одним из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье и приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию и возникновению гинекологических заболеваний у женщин», — добавила Волынец.

На сегодняшний день процедура прерывания беременности выполняется как в частных, так и в государственных и муниципальных медицинских организациях, включая систему ОМС, напомнила она.

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