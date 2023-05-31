«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске

В России в ближайшее время возможен дефицит куриной продукции и рост цен на нее. О нехватке объемов тушек и филе сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на ценовой мониторинг аналитического агентства AD Limited, опубликованного 25 мая. Возможных причин дефицита две — проблемы у производителей в Белгородской области из-за неспокойной ситуации в регионе и рост экспорта курятины за границу, в первую очередь в Саудовскую Аравию.