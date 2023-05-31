«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В России в ближайшее время возможен дефицит куриной продукции и рост цен на нее. О нехватке объемов тушек и филе сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на ценовой мониторинг аналитического агентства AD Limited, опубликованного 25 мая. Возможных причин дефицита две — проблемы у производителей в Белгородской области из-за неспокойной ситуации в регионе и рост экспорта курятины за границу, в первую очередь в Саудовскую Аравию.
Ситуацию на омском рынке прокомментировал владелец сети продуктовых дискаунтеров «Низкоцен» и нескольких дистрибьюторских компаний Виктор Шкуренко.
«Буквально вчера я проезжал магазины. В одном из магазинов сказали, что есть перебои с поставками курятины. Тут не только экспорт в Саудовскую Аравию влияет. У нас основные производители куриной продукции находятся в Белгородской области. Из 10 крупнейших производителей, 8 или 9 находятся именно там», — рассказал предприниматель.
Виктор Шкуренко добавил, что в отрасли куриной продукции Россия не является экспортоориентируемой страной. Производители настроены, в первую очередь, на внутренний рынок.
«Когда у нас возникали проблемы с курицей? У нас сотни производственных площадок. Если одна из них закрылась по каким-то причинам, то мгновенно рынок реагирует. Даже если предложение уменьшится на 1-2%, это все равно отразится на рынке», — добавил бизнесмен.
Повышения цен на курятину в Омской области в ближайшее время ждать все же стоит. Но резкого скачка, как утверждают специалисты, не будет.
«О повышении цен я слышала. О дефиците ничего не могу сказать, пока такая проблема не возникла. Курица — это маячковый товар. Многие сети ее держат по определенной цене, даже иногда ниже себестоимости. Это продукт, который дает траффик. Поэтому, возможно, повышение цены будет нивелироваться рыночной ситуацией. Иногда, закупая дороже, мы продаем дешевле. Повышение на 8-10% будет точно. Но произойдет не резко, а плавно» — рассказала коммерческий директор сети магазинов «Низкоцен» Ирина Кропотина.
По состоянию на 31 мая, в «Ашане» филе куриное охлажденное продается по цене 435,99 рублей за 1 килограмм, в сети магазинов «Лента» — 326,39 рублей, в магазинах «Магнит» филе грудки цыпленка-бройлера — 455,99 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, на какие продукты изменились цены за прошедшую неделю. Оказалось, что больше всего цена выросла на капусту (на 122% — 24,65 рублей) и морковь (на 77% — 15,13 рублей).