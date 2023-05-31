Эксперт призвал создать в России культ многодетности для подъема демографии

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как пишет издание nation-news.ru, факт сокращения женщин указанного возраста объясняется тем, что меньше девочек родилось в 90-е годы прошлого века в связи с глубокой демографической ямой.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что единственный способ предотвратить вымирание нации - создать и пропагандировать культ многодетной семьи, чтобы в обществе это считалось нормой. Крупнов считает, что к задаче нужно подходить комплексно, начиная с воспитания мысли о необходимости иметь троих-четверых детей в детях начиная с 10-летнего возраста.