Эксперт призвал создать в России культ многодетности для подъема демографии

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила о сокращении числа женщин в возрасте от 30 до 39 лет на 33,8% к 2030 году. Именно на них приходится почти половина рождений детей. В связи с этим необходимо поддерживать культ многодетной семьи в стране.