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Эксперт призвал создать в России культ многодетности для подъема демографии

31 мая 2023, 09:25
Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила о сокращении числа женщин в возрасте от 30 до 39 лет на 33,8% к 2030 году. Именно на них приходится почти половина рождений детей. В связи с этим необходимо поддерживать культ многодетной семьи в стране.

Как пишет издание nation-news.ru, факт сокращения женщин указанного возраста объясняется тем, что меньше девочек родилось в 90-е годы прошлого века в связи с глубокой демографической ямой.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что единственный способ предотвратить вымирание нации - создать и пропагандировать культ многодетной семьи, чтобы в обществе это считалось нормой. Крупнов считает, что к задаче нужно подходить комплексно, начиная с воспитания мысли о необходимости иметь троих-четверых детей в детях начиная с 10-летнего возраста.

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