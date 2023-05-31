Эксперт поделился советом, как выбрать хорошего мастера по установке кондиционера

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По его мнению, чтобы найти компетентного специалиста можно действовать по принципу сарафанного радио. Более того, не лишним будет и самостоятельный просмотр видеороликов размещенных в сети, по поводу правильной установки кондиционеров. Об этом пишет NEWS.ru.
«Лучше всего использовать сарафанное радио, друзьям и знакомым где-то установили, они очень довольны, таким каналом можно смело пользоваться. Я бы даже в первую очередь рекомендовал подходить к решению вопроса именно этим путем. Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что [на рынке] куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает», — отметил Метко.
Эксперт также порекомендовал платить за установку оборудования от 7 до 12 тысяч рублей, поскольку именно в таком ценовом диапазоне работает квалифицированный мастер с качественными комплектующими.