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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Эксперт поделился советом, как выбрать хорошего мастера по установке кондиционера

31 мая 2023, 14:04
Эксперт по бытовой технике Валерий Метко утверждает, что люди часто устанавливают кондиционеры не через компанию, а через мастеров, найденных через интернет.

По его мнению, чтобы найти компетентного специалиста можно действовать по принципу сарафанного радио. Более того, не лишним будет и самостоятельный просмотр видеороликов размещенных в сети, по поводу правильной установки кондиционеров. Об этом пишет NEWS.ru.

«Лучше всего использовать сарафанное радио, друзьям и знакомым где-то установили, они очень довольны, таким каналом можно смело пользоваться. Я бы даже в первую очередь рекомендовал подходить к решению вопроса именно этим путем. Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что [на рынке] куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает», — отметил Метко.

Эксперт также порекомендовал платить за установку оборудования от 7 до 12 тысяч рублей, поскольку именно в таком ценовом диапазоне работает квалифицированный мастер с качественными комплектующими.

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