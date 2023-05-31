Эксперт поделился советом, как выбрать хорошего мастера по установке кондиционера

«Лучше всего использовать сарафанное радио, друзьям и знакомым где-то установили, они очень довольны, таким каналом можно смело пользоваться. Я бы даже в первую очередь рекомендовал подходить к решению вопроса именно этим путем. Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что [на рынке] куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает», — отметил Метко.