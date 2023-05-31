Экс-замначальника СК РФ Хакасии вынесен приговор за попытку мошенничества

По данным следствия, женщина обратилась к Вячеславу Павину за помощью в отношении своей дочери, находившейся в исправительном учреждении по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В качестве вознаграждения, она передала супругам 50 тысяч рублей, а через несколько дней еще 250 тысяч рублей. В момент передачи денег подозреваемые были задержаны правоохранительными органами.