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Экс-замначальника СК РФ Хакасии вынесен приговор за попытку мошенничества

31 мая 2023, 08:00
Бывшему заместителю начальника Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Хакасии, Вячеславу Павину, был вынесен приговор за попытку мошенничества.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По приговору, Вячеславу Павину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права заниматься частной детективной или сыскной деятельностью на протяжении двух лет. Его бывшей супруге, Светлане, и одновременно экс-сотруднице Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), назначено два года и шесть месяцев условно, пишет ФедералПресс.

Супруги Павины были задержаны по подозрению в мошенничестве. Вячеслав Павин ранее работал частным детективом, а Светлана занимала должность руководителя пресс-службы регионального УФСИН. По версии правоохранительных органов, супруги находятся в фиктивном разводе.

По данным следствия, женщина обратилась к Вячеславу Павину за помощью в отношении своей дочери, находившейся в исправительном учреждении по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В качестве вознаграждения, она передала супругам 50 тысяч рублей, а через несколько дней еще 250 тысяч рублей. В момент передачи денег подозреваемые были задержаны правоохранительными органами.

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