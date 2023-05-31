Диетолог предостерегла от употребления нескольких продуктов

Диетолог отметила, что дешевое слоеное тесто содержит вредные для метаболизма трансжиры, которые вредят целостности клеточной мембраны человека. Это происходит, потому, что под действием гидрогенизированных жиров клеточная мембрана ослабевает и становится менее пластичной. Такие изменения затрудняют пропуск питательных веществ и вывод продуктов обмена. В итоге клетка начинает стареть и не может выполнять свою функцию полностью, что может вести к серьезным последствиям для здоровья.