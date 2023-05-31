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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:18

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Диетолог предостерегла от употребления нескольких продуктов

31 мая 2023, 18:15
Доктор Елена Соломатина, специалист по диетологии и кандидат медицинских наук, рассказала о продуктах, которые нужно исключить из своего питания для сохранения нормального веса.

В интервью Pravda.Ru такими продуктами эксперт назвала чипсы, приготовленные в масле, консервированные шпроты и слоеное кремовое тесто - например, торт "Наполеон".

Диетолог отметила, что дешевое слоеное тесто содержит вредные для метаболизма трансжиры, которые вредят целостности клеточной мембраны человека. Это происходит, потому, что под действием гидрогенизированных жиров клеточная мембрана ослабевает и становится менее пластичной. Такие изменения затрудняют пропуск питательных веществ и вывод продуктов обмена. В итоге клетка начинает стареть и не может выполнять свою функцию полностью, что может вести к серьезным последствиям для здоровья.

Поэтому, лучше возможности перейти на более полезные продукты, резюмировала Соломатина.

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