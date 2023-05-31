Дефицит курятины, выплаты за высокие баллы ЕГЭ и новый рейс на Занзибар. Омск за день

В ближайшее время в стране возможен дефицит куриной продукции и скачет цен на нее. О нехватке объемов тушек и филе рассказали «Ведомости» со ссылкой на ценовой мониторинг аналитического агентства AD Limited. Предположительно, на это повлияли проблемы у производителей в Белгородской области (из-за неспокойной ситуации в регионе), а также рост экспорта курятины за границу. Однако в Омской области резкого подорожания в ближайшее время не случится. На сегодняшний день в «Ашане» килограмм куриного филе стоит 435,99 рублей, а в «Ленте» — 326,39 рублей.