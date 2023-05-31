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Дефицит курятины, выплаты за высокие баллы ЕГЭ и новый рейс на Занзибар. Омск за день

31 мая 2023, 14:53
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске могут повысить цены на курятину из-за проблем с поставками

В ближайшее время в стране возможен дефицит куриной продукции и скачет цен на нее. О нехватке объемов тушек и филе рассказали «Ведомости» со ссылкой на ценовой мониторинг аналитического агентства AD Limited. Предположительно, на это повлияли проблемы у производителей в Белгородской области (из-за неспокойной ситуации в регионе), а также рост экспорта курятины за границу. Однако в Омской области резкого подорожания в ближайшее время не случится. На сегодняшний день в «Ашане» килограмм куриного филе стоит 435,99 рублей, а в «Ленте» — 326,39 рублей.

«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
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Новость №2. Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до 1 октября

В региональном минобре сообщили, что до 1 октября 2023 года 371 первокурсник получит выплату на свой банковский счет. Из областного бюджета уже выделили порядка 17 млн рублей на денежное поощрение. Таким образом, 173 первокурсника получат по 30 тысяч рублей, 42 тысячи рублей — 112 студентов, 60 тысяч рублей — 55 студентов и 120 тысяч рублей — 31 студент. Кроме того, единовременная выплата сохраняется, если студент уходит в академический отпуск.

Омские первокурсники получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ до октября
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Новость №3. Росавиация одобрила запуск рейса из Омска на Занзибар

На сайте Росавиации опубликовали решение межведомственной комиссии о допуске перевозчиков к выполнению рейсов. Так, разрешение на выполнение рейсов Омск-Занзибар (Танзания) получил чартерный перевозчик «Azur Air». Авиакомпания будет проводить 2 вылета в неделю. Ранее разрешение на запуск рейса Омск-Занзибар выдавали авиакомпании «Royal Flight». Однако с октября 2021 года перевозчик не осуществил ни одного рейса в ту сторону.

Росавиация одобрила запуск рейса Омск-Занзибар
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#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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