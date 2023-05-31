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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Более половины курящих москвичей пытаются бросить вредную привычку

31 мая 2023, 17:09
По информации, представленной на сайте правительства Москвы, каждый год 75% курильщиков хотят избавиться от зависимости от никотина, и 55% стараются так и сделать. Однако только 5-7% попыток успешны.

Об этом рассказал Олег Кутушев, заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии, пишет 360tv.ru.

Кутушев призывает обращаться к медицинской помощи, чтобы избавиться от зависимости от табака. В Москве уже разработан единый алгоритм оказания помощи курильщикам. Отмечается, что важно удалить все вещи, которые связаны с курением: от пепельниц до зажигалок. Также Кутушев посоветовал использовать поддержку близких и избегать курящих компаний не менее трех месяцев.

Отказ от сигарет может продлить жизнь на десять лет, резюмировал специалист.

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