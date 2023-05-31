Более половины курящих москвичей пытаются бросить вредную привычку

Кутушев призывает обращаться к медицинской помощи, чтобы избавиться от зависимости от табака. В Москве уже разработан единый алгоритм оказания помощи курильщикам. Отмечается, что важно удалить все вещи, которые связаны с курением: от пепельниц до зажигалок. Также Кутушев посоветовал использовать поддержку близких и избегать курящих компаний не менее трех месяцев.