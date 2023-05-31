Аллеи с каскадом площадей. В Омске возле Горбатого моста начали возводить новый сквер

В Омске возле Октябрьского моста, более известного как Горбатый, сегодня, 31 мая, начали возводить новый сквер. Он будет носить имя Героя Советского Союза Михаила Харчикова, командира стрелковой роты 60-го стрелкового полка. Подробнее о проекте рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.