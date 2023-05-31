Аллеи с каскадом площадей. В Омске возле Горбатого моста начали возводить новый сквер

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
В Омске возле Октябрьского моста, более известного как Горбатый, сегодня, 31 мая, начали возводить новый сквер. Он будет носить имя Героя Советского Союза Михаила Харчикова, командира стрелковой роты 60-го стрелкового полка. Подробнее о проекте рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Новая зеленая зона развернется вдоль многоквартирных домов 38 и 38/2 по улице Б. Хмельницкого по направлению к Оми. Бульвар будет состоять из двух аллей с каскадом площадей, скамейками, газонами, цветниками и светильниками. На перепадах высот, а здесь они есть, обустроят лестницы и пандус», — поделился градоначальник.
Меценатом проекта выступает компания «АвтоСпецМаш», она же и возводит сквер.
В администрации Омска показали схему будущего сквера.
Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска в Первомайском сквере на клумбе появится композиция «Голубь Мира». Для реализации задумки понадобится 10-12 тысяч цветов.