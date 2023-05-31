«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиарда евро

Сообщается, что Хорхе Месси, отец и агент форварда, дал согласие на переход своего сына в «Аль-Хиляль», однако сам Лионель Месси пока не раскрыл свои планы относительно клуба, в котором он намерен продолжить свою карьеру. Помимо саудовской команды, Месси рассматривает варианты возврата в «Барселону» или перехода в «Интер Майами».