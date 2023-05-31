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«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиарда евро

31 мая 2023, 16:18
Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил аргентинскому форварду, играющему за французский «Пари Сен-Жермен», контракт на два года, сообщает Footmercato.

Согласно информации, зарплата Лионеля Месси за два сезона составит 1,2 миллиарда евро, пишет Общественная служба новостей. Если аргентинский футболист примет это предложение, он будет зарабатывать 600 миллионов евро за один сезон, что в два раза превышает зарплату португальского нападающего Криштиану Роналду, который получает 300 миллионов евро в саудовском клубе «Аль-Наср».

Сообщается, что Хорхе Месси, отец и агент форварда, дал согласие на переход своего сына в «Аль-Хиляль», однако сам Лионель Месси пока не раскрыл свои планы относительно клуба, в котором он намерен продолжить свою карьеру. Помимо саудовской команды, Месси рассматривает варианты возврата в «Барселону» или перехода в «Интер Майами».

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