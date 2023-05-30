Жуткие итоги месяца. За май из-за нарушений ПДД на омских дорогах погибли 22 человека

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Главный инспектор безопасности дорожного движения по Омской области Сергей Картавенко рассказал о статистике смертельных аварий, которые произошли из-за нарушения ПДД. Так, за последний месяц весны из-за оплошности участников дорожного движения погибли 22 человека. Еще 300 людей получили травмы.
«Выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие скорости конкретным условиям движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, именно эти грубые нарушения ПДД стали причинами смертельных автоаварий», — отметил инспектор.
Картавенко призвал омичей пересмотреть свое отношение к безопасности на дорогах.
Ранее Город55 писал о крупной аварии, которая привела к гибели шести человек. Смертельное ДТП случилось на трассе Омск — Черлак. На месте погибли все, кто сидел в машине потенциального виновника, в том числе сам водитель, 23-летняя девушка, 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже от полученных травм в больнице скончался еще один участник ДТП.