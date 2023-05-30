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Жуткие итоги месяца. За май из-за нарушений ПДД на омских дорогах погибли 22 человека

30 мая 2023, 13:37
Фото: Город55
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В мае на омских дорогах из-за нарушений ПДД погибли 22 человека

Представитель Госавтоинспекции призвал жителей региона серьезнее относиться к правилам дорожного движения.

Главный инспектор безопасности дорожного движения по Омской области Сергей Картавенко рассказал о статистике смертельных аварий, которые произошли из-за нарушения ПДД. Так, за последний месяц весны из-за оплошности участников дорожного движения погибли 22 человека. Еще 300 людей получили травмы.

«Выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие скорости конкретным условиям движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, именно эти грубые нарушения ПДД стали причинами смертельных автоаварий», — отметил инспектор.

Картавенко призвал омичей пересмотреть свое отношение к безопасности на дорогах.

Ранее Город55 писал о крупной аварии, которая привела к гибели шести человек. Смертельное ДТП случилось на трассе Омск — Черлак. На месте погибли все, кто сидел в машине потенциального виновника, в том числе сам водитель, 23-летняя девушка, 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже от полученных травм в больнице скончался еще один участник ДТП.

В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Город#ДТП#Смерть#Полиция#Нарушение пдд#Смертельная авария#Смертельное ДТП#Госавтоинспекция
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