Жуткие итоги месяца. За май из-за нарушений ПДД на омских дорогах погибли 22 человека

Ранее Город55 писал о крупной аварии, которая привела к гибели шести человек. Смертельное ДТП случилось на трассе Омск — Черлак. На месте погибли все, кто сидел в машине потенциального виновника, в том числе сам водитель, 23-летняя девушка, 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже от полученных травм в больнице скончался еще один участник ДТП.