Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами

Согласно кадастровой карте, которую изучил Город55, участок, на котором и располагается тот самый огород, относится к категории «Земли поселений для малоэтажной жилой застройки». Находится он в частной собственности всех жителей этого дома, то есть при ликвидации палисадника необходимо было собрать общее собрание собственников и спросить мнение всех жильцов. Да и судя по кадастровой карте, ни о каких огородах там речи не идет.