Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В редакцию Города55 обратились жильцы многоэтажного дома по улице 60 лет СССР, 8а в пригородном селе Троицкое с жалобой на «беспредел», который якобы устроили собственники одной из квартир. Прямо под окнами многоэтажки они сваливают навоз и устраивают пьяные пикники, для чего соорудили некое подобие беседки под открытым небом.
«В квартиру на первом этаже мы заехали в 2004 году. Учитывая, что это пригородный поселок, у многих домов тут есть небольшие огороды. При этом все они находятся либо с торца дома, либо за домом, а перед подъездами находятся палисадники. Был такой и у нашего подъезда. Однако несколько лет назад жильцы квартиры, которая находится над нами, Петраченко Сергей и Петраченко Александр, самовольно, не спросив мнение никого из жильцов, избавились от палисадника и соорудили себе еще один огород прямо перед нашим балконом», — рассказывает жительница Троицкого Светлана Б.
Согласно кадастровой карте, которую изучил Город55, участок, на котором и располагается тот самый огород, относится к категории «Земли поселений для малоэтажной жилой застройки». Находится он в частной собственности всех жителей этого дома, то есть при ликвидации палисадника необходимо было собрать общее собрание собственников и спросить мнение всех жильцов. Да и судя по кадастровой карте, ни о каких огородах там речи не идет.
«Я не против этих самых огородов, они тут практически у всех — люди аккуратно посадили [растения] и ухаживают, но то, что устраивает эта парочка — это просто откровенный беспредел и свинство. Каждый год они привозят навоз, удобряют им землю и сваливают его прямо под нашими окнами. Также вываливают в этот палисадник пищевые отходы, а еще и остатки от самогоноварения. Окна открыть невозможно ни на лоджии, ни в комнате — в квартире сразу появляются непередаваемые ароматы, а если по-простому, то откровенная вонь. Помимо этого, любой ветер задувает на лоджию песок, землю, глину и навоз», — возмущается Светлана.
По словам женщины, экскременты, которые свалены под окном, кишат насекомыми, например, двухвостками, которые лезут в квартиру, а помои привлекают крыс, и все это пахучее многообразие не где-то в частном доме, а у жилой многоэтажки.
«Хотите удобрять — удобряйте, но купите себе дачу, в частный дом переберитесь и там творите, что хотите. Нет же, они пошли дальше, и в этом бывшем палисаднике они каждые выходные жарят то шашлыки, то плов на мангале, и весь дым опять идет к нам в квартиру. Аромат — это что-то непередаваемое. Но и это еще не все, по сути, у этой парочки вокруг нашего дома сразу три огорода. Мне не жалко, но в одном из них они соорудили себе беседку, смонтировали тандыр и теперь устраивают там пьяные посиделки. Этот кабак под открытым небом находится буквально в метре от окон спальни и детской. Мало того, что он загородил весь обзор, из-за чего в комнате круглые сутки царит легкий полумрак, так еще и дети видят стоящие на столе бутылки от алкоголя, да и пьяные возлияния наблюдают. Да и после этой стройки накидали нам под окна мусор, кирпичи и битое стекло», — рассказывает жительница Троицкого.
Строительство, как утверждают жители Троицкого, велось на общей земле, и никто не спрашивал у соседей согласия на работы.
«Мы обращались к главе администрации, но она разводит руками, да и не может ничего сделать, даже если бы и хотела. Эта парочка сразу же устраивает скандал, чуть ли не с рукоприкладством. Написали заявление в прокуратуру, зарегистрировали, может быть, хоть там помогут. Поймите, я не против огородов, но в рамках разумного, а когда у вас под окнами склад экскрементов, пикники, шашлыки и пьянки — извольте», — сетует наша собеседница.
Город55 и дальше будет следить за этой историей.