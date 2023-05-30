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Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами

30 мая 2023, 07:46
Фото: Город55
Жильцы многоквартирного дома устроили под окнами соседей свалку навоза
Теперь жители первого этажа многоквартирного дома вынуждены дышать «приятными» ароматами и вместе с маленькими детьми любоваться пьяными банкетами.

В редакцию Города55 обратились жильцы многоэтажного дома по улице 60 лет СССР, 8а в пригородном селе Троицкое с жалобой на «беспредел», который якобы устроили собственники одной из квартир. Прямо под окнами многоэтажки они сваливают навоз и устраивают пьяные пикники, для чего соорудили некое подобие беседки под открытым небом.

«В квартиру на первом этаже мы заехали в 2004 году. Учитывая, что это пригородный поселок, у многих домов тут есть небольшие огороды. При этом все они находятся либо с торца дома, либо за домом, а перед подъездами находятся палисадники. Был такой и у нашего подъезда. Однако несколько лет назад жильцы квартиры, которая находится над нами, Петраченко Сергей и Петраченко Александр, самовольно, не спросив мнение никого из жильцов, избавились от палисадника и соорудили себе еще один огород прямо перед нашим балконом», — рассказывает жительница Троицкого Светлана Б.
Когда-то здесь был палисадникКогда-то здесь был палисадник
Теперь огород с дровами, навозом и столиком для посиделокТеперь огород с дровами, навозом и столиком для посиделок
Когда-то здесь был палисадник
Фото: Город55

Согласно кадастровой карте, которую изучил Город55, участок, на котором и располагается тот самый огород, относится к категории «Земли поселений для малоэтажной жилой застройки». Находится он в частной собственности всех жителей этого дома, то есть при ликвидации палисадника необходимо было собрать общее собрание собственников и спросить мнение всех жильцов. Да и судя по кадастровой карте, ни о каких огородах там речи не идет.

Разрешенный вид использования землиРазрешенный вид использования земли
Никаких огородов на карте не значитсяНикаких огородов на карте не значится
Разрешенный вид использования земли
Фото: Публичная кадастровая карта
«Я не против этих самых огородов, они тут практически у всех — люди аккуратно посадили [растения] и ухаживают, но то, что устраивает эта парочка — это просто откровенный беспредел и свинство. Каждый год они привозят навоз, удобряют им землю и сваливают его прямо под нашими окнами. Также вываливают в этот палисадник пищевые отходы, а еще и остатки от самогоноварения. Окна открыть невозможно ни на лоджии, ни в комнате — в квартире сразу появляются непередаваемые ароматы, а если по-простому, то откровенная вонь. Помимо этого, любой ветер задувает на лоджию песок, землю, глину и навоз», — возмущается Светлана.
Все это добро удобряется навозом и пищевыми помоямиВсе это добро удобряется навозом и пищевыми помоями
Вонючие экскременты свалены у стены дома и кишат насекомымиВонючие экскременты свалены у стены дома и кишат насекомыми
Навоз свален в нескольких метрах от окна и открыть его не возможноНавоз свален в нескольких метрах от окна и открыть его не возможно
Все это добро удобряется навозом и пищевыми помоями
Фото: Город55

По словам женщины, экскременты, которые свалены под окном, кишат насекомыми, например, двухвостками, которые лезут в квартиру, а помои привлекают крыс, и все это пахучее многообразие не где-то в частном доме, а у жилой многоэтажки.

«Хотите удобрять — удобряйте, но купите себе дачу, в частный дом переберитесь и там творите, что хотите. Нет же, они пошли дальше, и в этом бывшем палисаднике они каждые выходные жарят то шашлыки, то плов на мангале, и весь дым опять идет к нам в квартиру. Аромат — это что-то непередаваемое. Но и это еще не все, по сути, у этой парочки вокруг нашего дома сразу три огорода. Мне не жалко, но в одном из них они соорудили себе беседку, смонтировали тандыр и теперь устраивают там пьяные посиделки. Этот кабак под открытым небом находится буквально в метре от окон спальни и детской. Мало того, что он загородил весь обзор, из-за чего в комнате круглые сутки царит легкий полумрак, так еще и дети видят стоящие на столе бутылки от алкоголя, да и пьяные возлияния наблюдают. Да и после этой стройки накидали нам под окна мусор, кирпичи и битое стекло», — рассказывает жительница Троицкого.
Вот такой вид из окна приходится лицезреть жильцам, в том числе и детямВот такой вид из окна приходится лицезреть жильцам, в том числе и детям
Кабак под открытым небом находится буквально в метре от оконКабак под открытым небом находится буквально в метре от окон
Бутылки из-под алкоголя и пьянки лицезреют маленькие детиБутылки из-под алкоголя и пьянки лицезреют маленькие дети
Вот такой вид из окна приходится лицезреть жильцам, в том числе и детям
Фото: Город55

Строительство, как утверждают жители Троицкого, велось на общей земле, и никто не спрашивал у соседей согласия на работы.

После якобы незаконной стройки под окнами соседей остались кучи мусораПосле якобы незаконной стройки под окнами соседей остались кучи мусора
После якобы незаконной стройки под окнами соседей остались кучи мусора
Фото: Город55
«Мы обращались к главе администрации, но она разводит руками, да и не может ничего сделать, даже если бы и хотела. Эта парочка сразу же устраивает скандал, чуть ли не с рукоприкладством. Написали заявление в прокуратуру, зарегистрировали, может быть, хоть там помогут. Поймите, я не против огородов, но в рамках разумного, а когда у вас под окнами склад экскрементов, пикники, шашлыки и пьянки — извольте», — сетует наша собеседница.
Навоз, гнилой картофель и мусорНавоз, гнилой картофель и мусор
Навоз, гнилой картофель и мусор
Фото: Город55

Город55 и дальше будет следить за этой историей.

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