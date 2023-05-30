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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Врач рассказал о симптомах, которые могут говорить о наступлении инфаркта миокарда

30 мая 2023, 16:34
Профессор и директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал о признаках возможного инфаркта миокарда, которые требуют незамедлительной медицинской помощи.

Это может быть боль в левой половине груди, тяжесть, отдающая в руку, шею, челюсть, спину, сердцебиение, резкая слабость и нарушения дыхания, рассказал эксперт в интервью с Pravda.Ru. Он подчеркнул: прежде, чем предпринимать какие-либо действия, при развитии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь.

Если у пациента уже есть диагноз «ишемическая болезнь сердца», то можно принять нитраты, однако без этого диагноза и рекомендации врача лучше обойтись без лекарств.

Врач должен быть проинформирован о том, какие лекарства пациент принимает постоянно. Нет универсальной аптечки для «сердечников», так как лекарства назначаются только после консультации с врачом, резюмировал Копылов.

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