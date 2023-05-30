Врач рассказал о симптомах, которые могут говорить о наступлении инфаркта миокарда

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Это может быть боль в левой половине груди, тяжесть, отдающая в руку, шею, челюсть, спину, сердцебиение, резкая слабость и нарушения дыхания, рассказал эксперт в интервью с Pravda.Ru. Он подчеркнул: прежде, чем предпринимать какие-либо действия, при развитии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь.
Если у пациента уже есть диагноз «ишемическая болезнь сердца», то можно принять нитраты, однако без этого диагноза и рекомендации врача лучше обойтись без лекарств.
Врач должен быть проинформирован о том, какие лекарства пациент принимает постоянно. Нет универсальной аптечки для «сердечников», так как лекарства назначаются только после консультации с врачом, резюмировал Копылов.