Врач рассказал о симптомах, которые могут говорить о наступлении инфаркта миокарда

Это может быть боль в левой половине груди, тяжесть, отдающая в руку, шею, челюсть, спину, сердцебиение, резкая слабость и нарушения дыхания, рассказал эксперт в интервью с Pravda.Ru. Он подчеркнул: прежде, чем предпринимать какие-либо действия, при развитии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь.