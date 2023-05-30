В Усть-Заостровке заработала связь LTE

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
После запуска базовой станции многочисленные посетители страусиной фермы, а также постояльцы отелей и 1000 местных жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/сек. Это позволяет пользоваться современными цифровыми сервисами, загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, а вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.
Мобильным интернетом МТС обеспечены все объекты туристической инфраструктуры, расположенные на территории Омского Прииртышья — ферма и база отдыха «Омский страус», загородные отели «Иртышская Ривьера» и «Линкер-Парк». Ежегодно Усть-Заостровка привлекает тысячи любителей отдыха на природе, которым необходимо оставаться на связи даже за городом. С помощью МТС они могут делиться впечатлениями от отдыха и общения с животными в мессенджерах и соцсетях, смотреть онлайн-кинотеатр KION, читать книжные новинки в сервисе «Строки».
«Впереди нас ждет летний туристический сезон, и берега Омского Прииртышья снова станут местом притяжения для горожан. С помощью Big Data мы выяснили, что в прошлом году их посетили на 20% больше омичей, чем годом ранее. В начале июня страусиная ферма откроется после восьмимесячной „зимовки“ и примет первых гостей. Ожидая очередной наплыв посетителей и рост трафика, мы приняли решение усилить сеть в этой локации, чтобы наши абоненты могли оставаться онлайн и пользоваться сервисами экосистемы МТС даже в условиях дикой природы», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.