В Усть-Заостровке заработала связь LTE

Мобильным интернетом МТС обеспечены все объекты туристической инфраструктуры, расположенные на территории Омского Прииртышья — ферма и база отдыха «Омский страус», загородные отели «Иртышская Ривьера» и «Линкер-Парк». Ежегодно Усть-Заостровка привлекает тысячи любителей отдыха на природе, которым необходимо оставаться на связи даже за городом. С помощью МТС они могут делиться впечатлениями от отдыха и общения с животными в мессенджерах и соцсетях, смотреть онлайн-кинотеатр KION, читать книжные новинки в сервисе «Строки».