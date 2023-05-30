В Сургуте общественницу второй раз избили подростки

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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«Много лет назад в нашем спальном районе было построено общественное пространство для детей. Однако сейчас это место стало центром ночных встреч молодежи, где они употребляют алкоголь, устраивают драки, шумят, угрожают местным жителям и наносят ущерб автомобилям», - рассказала Юлия Сажнева в интервью телеграм-каналу «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
После того, как Юлия попыталась выгнать подростков с площадки, она стала жертвой их нападения. В первом случае полиция отказалась возбуждать дело, ссылаясь на незначительные телесные повреждения, пишет ФедералПресс.
Однако после повторного нападения, Юлия подала еще одно заявление. В нем она упомянула, что ее балкон был обстрелян камнями, а сама она не может безопасно выйти из подъезда. В пресс-службе регионального Управления МВД обещали разобраться в данной ситуации и принять соответствующие меры.