В Сургуте общественницу второй раз избили подростки

Однако после повторного нападения, Юлия подала еще одно заявление. В нем она упомянула, что ее балкон был обстрелян камнями, а сама она не может безопасно выйти из подъезда. В пресс-службе регионального Управления МВД обещали разобраться в данной ситуации и принять соответствующие меры.