В Перми завершено расследование уголовного дела против замглавы Дзержинского района

Как пояснили в краевой прокуратуре, сначала обвиняемый попытался убедить управляющую компанию, обслуживающую данный многоквартирный дом, выбрать другую фирму, сотрудничающую с администрацией, для благоустройства двора. После отказа Ракинцев дал указание подчиненному исключить дворовую территорию этого дома из перечня адресов, требующих благоустройства, и включить в список другой дом, несмотря на протесты жильцов.