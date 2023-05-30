В Перми завершено расследование уголовного дела против замглавы Дзержинского района

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
По версии правоохранительных органов, преступление было совершено в апреле 2022 года, пишет ФедералПресс.
Как пояснили в краевой прокуратуре, сначала обвиняемый попытался убедить управляющую компанию, обслуживающую данный многоквартирный дом, выбрать другую фирму, сотрудничающую с администрацией, для благоустройства двора. После отказа Ракинцев дал указание подчиненному исключить дворовую территорию этого дома из перечня адресов, требующих благоустройства, и включить в список другой дом, несмотря на протесты жильцов.
Ракинцеву вменяется статья 286 часть 1 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело передано в суд.
Николай Ракинцев в рамках своей должности первого замглавы Дзержинского района занимается руководством широкого спектра вопросов, включая сферы ЖКХ, благоустройства, градостроительства, потребительского рынка и общественной безопасности.