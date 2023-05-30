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В Омской области ввели дополнительную выплату для контрактников

30 мая 2023, 03:12
Фото: Город55
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Об этом сообщил Виталий Хоценко.

Правительство Омской области решило ввести дополнительную выплату для военнослужащих, которые заключили договор с Министерством обороны с 1 марта 2023 года. Однако это касается и жителей других регионов, подписавших контракт в пунктах отбора Омской области.

Размер выплаты — 100 тысяч рублей. Кроме того, в Омске проходит обучение от ветеранов, прошедших горячие точки. Школа спецназа «Альфа» начала работу в мае.

«Подготовка ведется по различным направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: по основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
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#Ксения Карагодина#Выплаты#Служба по контракту#Сво#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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