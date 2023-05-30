В Омске будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

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В Омске 32-летнего мужчину обвиняют в разбойном нападении и покушении на убийство. Уголовное дело готовят к передаче в суд, сообщили 30 мая в региональном следкоме.
Напомним, обвиняемый в конце октября 2022 года напал на 81-летнюю женщину на улице Челюскинцев. Мужчина зашел за пожилой омичкой в подъезд, набросился на нее и несколько раз ударил ножом. Злоумышленник похитил сумку, в которой лежали 600 рублей, и скрылся. Пенсионерка смогла дозвониться сыну. Омичку госпитализировали и спасли.
Тем же вечером злоумышленник напал на 20-летню девушку на улице Съездовской. Мужчина, угрожая ножом, отобрал у омички пакет с вещами.
Подозреваемого задержали. Позже экспертиза признала мужчину невменяемым.
«Материалы следствия переданы для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера», — рассказали в следкоме.
Расследование дела контролировал глава СК России Александр Бастрыкин.