В Омске будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

Напомним, обвиняемый в конце октября 2022 года напал на 81-летнюю женщину на улице Челюскинцев. Мужчина зашел за пожилой омичкой в подъезд, набросился на нее и несколько раз ударил ножом. Злоумышленник похитил сумку, в которой лежали 600 рублей, и скрылся. Пенсионерка смогла дозвониться сыну. Омичку госпитализировали и спасли.